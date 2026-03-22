Audace Cerignola, basta un rigore: Gambale stende il Giugliano (1-0)

Scelte chiare e identità ben definite per l’Audace Cerignola, che si presenta con un assetto offensivo guidato da Gambale riferimento avanzato, supportato da Russo e D’Orazio, mentre in mezzo al campo spicca il lavoro di raccordo di Ruggiero, sempre tra le linee a dare soluzioni. Dall’altra parte il Giugliano si affida al tandem offensivo Volpe–Isaac, con Balde a completare, puntando su ripartenze rapide e verticalità.

Parte meglio il Cerignola, subito pericoloso al 6’ con Gambale, che prova a farsi vedere in area ma trova pronto Greco. La squadra di casa costruisce con qualità, mostrando buone trame di gioco e una gestione ordinata del possesso. Il Giugliano risponde con due squilli significativi: al 10’ è Isaac Prado a provarci al volo senza fortuna, mentre al 16’ è clamorosa l’occasione sprecata da Volpe, che da posizione favorevole non riesce a sbloccare il match. Col passare dei minuti la gara si mantiene equilibrata, ma il Cerignola appare più continuo nella manovra. Fondamentale il lavoro di Ruggiero, vero collante tra i reparti, capace di non dare punti di riferimento alla difesa ospite. Nel finale di tempo crescono i padroni di casa: al 37’ Russo sfiora il vantaggio trovando la risposta di Greco, mentre al 45’ è ancora Gambale ad avere sui piedi la palla dell’1-0 con un tap-in sotto porta che non si concretizza. Il Giugliano, invece, negli ultimi minuti fatica a costruire, abbassando il proprio baricentro e lasciando campo al Cerignola. Dopo un solo minuto di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0, con la gara ancora apertissima e pronta a decidersi nella ripresa.

L’inizio del secondo tempo cambia l’inerzia della gara. Il Giugliano rientra con più aggressività, alza il baricentro e mette pressione alla difesa gialloblù. Al 48’ arriva un brivido vero: Balde si trova a un passo dal gol, ma un intervento decisivo sulla linea salva il Cerignola. È il segnale di una fase favorevole agli ospiti, che continuano a spingere. Il Cerignola soffre ma non si disunisce. Anzi, quando può, colpisce. Al 60’ Paolucci sfiora il vantaggio con una conclusione che lambisce il palo, riportando equilibrio in campo. Pochi minuti dopo, al 66’, è ancora il Giugliano a sfiorare il colpo: De Rosa colpisce il palo pieno. Al 67’ arriva anche il primo cartellino giallo della gara per De Rosa. Al 70’ le due squadre si preparano a ulteriori cambi, con la sensazione che la partita sia entrata nella fase decisiva. La svolta arriva tra il 72’ e il 74’: dalla panchina del Cerignola viene richiamata l’attenzione su un possibile fallo in area di Balde, episodio che porta il direttore di gara a concedere il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Gambale, che al 75’ non sbaglia: esecuzione precisa e vantaggio per i gialloblù. Il Monterisi esplode, premiando una squadra che ha saputo restare dentro la partita anche nei momenti più difficili. Dopo il vantaggio, la partita cambia volto. Il Giugliano si riversa in avanti, aumenta il ritmo, prova a creare scompiglio. Il Cerignola, invece, si compatta, accorcia le distanze e difende con ordine. Maiuri interviene con i cambi per dare energie e solidità: dentro forze fresche, fuori uomini che hanno dato tutto. All’86’ i gialloblù hanno anche la chance per chiuderla, ma Vitale spreca. Gli ultimi minuti sono tesi, spezzettati, caotici. Nei sei minuti di recupero saltano gli schemi: il Giugliano si riversa in avanti, ma senza creare occasioni limpide. Il Cerignola resiste con compattezza e porta a casa una vittoria preziosa.

Tre punti pesanti, ottenuti con solidità e lucidità nei momenti decisivi. L’Audace Cerignola, grazie al gol del solito Gambale, trova tre punti che ufficializzano la partecipazione ai Playoff.

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Audace Cerignola-Giugliano 1-0

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Martinelli, Ligi; Russo, Cretella (37’ st Moreso), Paolucci, Ruggiero (23’ st Spaltro), Vitale; D’Orazio (37’ st Tarantino), Gambale (44’ st Ntapizas sv). A disp.: Russo, Fares, Bassino, Cocorocchio, Labranca, Di Tommaso, Iervolino, Ianzano, Ballabile, Nanula. All. Maiuri .

GIUGLIANO (3-5-2): Greco; Vaglica, D’Avino, Caldore; Volpe (16’ st Cester), Broh (32’ st Ogunseye), Zammarini, De Rosa, D’Agostino; Baldè, Prado. A disp.: Bolletta, La Rocca, Panico, De Francesco, Laezza, Minei, Prezioso, Murilo, Bozza, Giordano, Caiazza. All. Di Napoli.

ARBITRO: Simone Gavini di Aprilia.

RETI: 30’ st Gambale

AMMONIZIONI: 67’ De Rosa

ANGOLI: 8-3

RECUPERO: 1’; 6’.