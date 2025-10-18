Contattaci al 3286684015
    HomeSportCalcioAudace Cerignola, contro la Cavese occasione da non fallire per rialzare la...

    Audace Cerignola, contro la Cavese occasione da non fallire per rialzare la testa

    I gialloblù cercano riscatto dopo due ko consecutivi, anche i metelliani si giocano parecchio perché penultimi e con quattro stop nelle ultime cinque gare

    SportCalcio

    Pubblicato il

    da Emanuele Parlati
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Non può sbagliare l’Audace Cerignola, che affronta domani in casa la Cavese, nel quadro della decima puntata del girone C di serie C. I ragazzi di Vincenzo Maiuri domenica scorsa hanno perso nettamente a Casarano, rimediando la seconda sconfitta consecutiva, la terza in generale. Bisogna subito rialzare la china perché, dopo l’incoraggiante avvio di stagione nelle prime uscite in coppa Italia Frecciarossa e in campionato, nelle ultime due partite le ‘cicogne’ sembrano abbiano smarrito la via. A preoccupare è soprattutto la mancanza di reazione emersa in parte col Cosenza e più spiccatamente contro i salentini: per una squadra che ricerca in una tranquilla salvezza l’obiettivo fondamentale, ciò può significare un campanello d’allarme. Ad inizio settimana c’è stato un confronto franco fra società, staff tecnico e calciatori: l’intenzione prioritaria cercare di mantenere dritta la barra, chiedendo al contempo di dare indubbiamente di più sul rettangolo verde. I numeri sinora non sono del tutto deficitari, però neanche entusiasmanti: 10 punti con due vittorie (una contro il fanalino di coda Siracusa e l’altra a Salerno), ma solo una volta negli ultimi sei turni si è incassato il bottino pieno. La rosa ha al suo interno individualità importanti, per cui è lecito attendersi una prestazione in decisa controtendenza, esprimendosi su valori di efficacia, grinta e determinazione.

    Il tecnico milanese, che beneficia senza indugi della fiducia della dirigenza e sarà il grande ex di giornata assieme a Vitale, Sainz-Maza e Spaltro, non potrà disporre dello squalificato Visentin (l’argentino ha raggiunto il limite delle cinque ammonizioni). Da valutare anche le condizioni di capitan Martinelli, in caso di nuovo forfait uno fra Corococchio e Gasbarro verrà impiegato in retroguardia. Possibile rotazione in mezzo al campo fra Moreso e Bianchini, davanti partono favoriti i soliti Cuppone ed Emmausso.

    Si gioca parecchio anche la Cavese, attualmente penultima con 5 punti ed un bilancio complessivo di una affermazione, due pareggi e sei ko. In panchina i metelliani hanno scelto Fabio Prosperi, mentre dal mercato i principali arrivi hanno riguardato: gli esperti difensori Cionek e Luciani, il centrocampista Awua, l’ala Orlando e l’attaccante Ubaldi, più diversi giovani. Da tenere d’occhio il sempre imprevedibile Fella (anche se attualmente infortunato), l’altro ex Rizzo e Fornito, tuttavia per i blufoncè è un periodo di netta magra: quattro battute d’arresto nelle ultime cinque, inframezzate dal colpaccio a Monopoli. L’attacco dei campani è fra i meno prolifici del raggruppamento, con sette centri e la coppia Sorrentino-Macchi a segno due volte ciascuno. Anche la difesa non pare irresistibile, ciononostante ha al passivo solo due reti in più dell’Audace (14). La disposizione tattica dovrebbe essere un 3-4-2-1, con Guida davanti, sostenuto da Orlando e Sorrentino.

    L’ultimo precedente risale al 24 novembre 2024, con il successo 3-1 dei gialloblù e le firme di Jallow (doppietta) e Salvemini. Calcio d’inizio allo stadio “Monterisi” alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Vailati, della sezione di Crema.

