Audace Cerignola, contro la Cavese occasione da non fallire per rialzare la testa

Non può sbagliare l’Audace Cerignola, che affronta domani in casa la Cavese, nel quadro della decima puntata del girone C di serie C. I ragazzi di Vincenzo Maiuri domenica scorsa hanno perso nettamente a Casarano, rimediando la seconda sconfitta consecutiva, la terza in generale. Bisogna subito rialzare la china perché, dopo l’incoraggiante avvio di stagione nelle prime uscite in coppa Italia Frecciarossa e in campionato, nelle ultime due partite le ‘cicogne’ sembrano abbiano smarrito la via. A preoccupare è soprattutto la mancanza di reazione emersa in parte col Cosenza e più spiccatamente contro i salentini: per una squadra che ricerca in una tranquilla salvezza l’obiettivo fondamentale, ciò può significare un campanello d’allarme. Ad inizio settimana c’è stato un confronto franco fra società, staff tecnico e calciatori: l’intenzione prioritaria cercare di mantenere dritta la barra, chiedendo al contempo di dare indubbiamente di più sul rettangolo verde. I numeri sinora non sono del tutto deficitari, però neanche entusiasmanti: 10 punti con due vittorie (una contro il fanalino di coda Siracusa e l’altra a Salerno), ma solo una volta negli ultimi sei turni si è incassato il bottino pieno. La rosa ha al suo interno individualità importanti, per cui è lecito attendersi una prestazione in decisa controtendenza, esprimendosi su valori di efficacia, grinta e determinazione.

Il tecnico milanese, che beneficia senza indugi della fiducia della dirigenza e sarà il grande ex di giornata assieme a Vitale, Sainz-Maza e Spaltro, non potrà disporre dello squalificato Visentin (l’argentino ha raggiunto il limite delle cinque ammonizioni). Da valutare anche le condizioni di capitan Martinelli, in caso di nuovo forfait uno fra Corococchio e Gasbarro verrà impiegato in retroguardia. Possibile rotazione in mezzo al campo fra Moreso e Bianchini, davanti partono favoriti i soliti Cuppone ed Emmausso.

Si gioca parecchio anche la Cavese, attualmente penultima con 5 punti ed un bilancio complessivo di una affermazione, due pareggi e sei ko. In panchina i metelliani hanno scelto Fabio Prosperi, mentre dal mercato i principali arrivi hanno riguardato: gli esperti difensori Cionek e Luciani, il centrocampista Awua, l’ala Orlando e l’attaccante Ubaldi, più diversi giovani. Da tenere d’occhio il sempre imprevedibile Fella (anche se attualmente infortunato), l’altro ex Rizzo e Fornito, tuttavia per i blufoncè è un periodo di netta magra: quattro battute d’arresto nelle ultime cinque, inframezzate dal colpaccio a Monopoli. L’attacco dei campani è fra i meno prolifici del raggruppamento, con sette centri e la coppia Sorrentino-Macchi a segno due volte ciascuno. Anche la difesa non pare irresistibile, ciononostante ha al passivo solo due reti in più dell’Audace (14). La disposizione tattica dovrebbe essere un 3-4-2-1, con Guida davanti, sostenuto da Orlando e Sorrentino.

L’ultimo precedente risale al 24 novembre 2024, con il successo 3-1 dei gialloblù e le firme di Jallow (doppietta) e Salvemini. Calcio d’inizio allo stadio “Monterisi” alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Vailati, della sezione di Crema.