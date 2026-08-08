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Audace Cerignola, ha firmato l’attaccante Cristian Padula

Il centravanti classe 2004 arriva in prestito dal Torino, andando ad arricchire il reparto avanzato di mister Catalano

Redazione
By Redazione
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La S.S. Audace Cerignola comunica di aver acquisito dal Torino Football Club, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Padula. Attaccante classe 2004, nato a Roma il 12 agosto, Padula è cresciuto nel settore giovanile della Roma, completando successivamente il proprio percorso di formazione con il Torino, club che lo ha acquistato a titolo definitivo nell’estate del 2023. Con la formazione Primavera granata si mette in evidenza prima di iniziare il proprio percorso nel calcio professionistico. Nella stagione 2024/25 veste la maglia del Giugliano in Serie C, mentre nell’ultima annata ha militato nel Campobasso, maturando ulteriore esperienza nella categoria. Centravanti dotato di struttura fisica e capace di agire come riferimento avanzato, Padula va ad arricchire il reparto offensivo a disposizione di mister Raimondo Catalano. Il calciatore arriva a Cerignola con la formula del prestito dal Torino ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura in gialloazzurro.
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