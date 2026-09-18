Audace Cerignola: i record delle cessioni più importanti del club

L’Audace Cerignola ha vissuto negli ultimi anni una crescita rapida e strutturata. Fino al 2022 il club deteneva un curioso record negativo, essendo la squadra con più anni di assenza dall’ultimo campionato professionistico: i gialloblù non partecipavano a un campionato di Serie C da ben 85 anni, prima di tornare nel professionismo al termine della stagione 2021-2022. Da quel momento la crescita è stata costante, fino al secondo posto nel girone C con 76 punti nella stagione 2024-2025, alle spalle dell’Avellino, con la squadra a lungo in prima posizione e vicina alla promozione diretta in Serie B.

Come è cambiato il mercato dell’Audace Cerignola?

La progressione sportiva ha modificato in profondità il modo in cui il club opera sul mercato. Con l’ingresso stabile tra i professionisti, la valorizzazione dei calciatori è diventata parte integrante della gestione, come dimostra la costruzione della rosa negli ultimi anni.

L’evoluzione del valore dei giocatori

Le stime sui valori dei calciatori di Serie C sono monitorate da diversi portali specializzati e, in base allo studio dedicato all’analisi del mercato, il livello dei prezzi cresce di pari passo con la categoria. 18+ | Il gioco d’azzardo può causare dipendenza. Gioca con responsabilità. www.adm.gov.it. Il direttore sportivo Elio Di Toro ha spiegato la filosofia del club in un’intervista a Fanpage.it: dopo la vittoria del campionato di Serie D l’obiettivo è stato quello di mantenere buona parte del gruppo e di patrimonializzare, attraverso l’apporto di calciatori che avevano bisogno di rilanciarsi o giovani che volevano affermarsi.

Quali sono le cessioni record dell’Audace Cerignola?

Non è semplice stilare una classifica assoluta, perché molti addii importanti non hanno generato una cifra rilevante. Tra le operazioni a titolo definitivo, però, spicca il trasferimento di Michele D’Ausilio.

I trasferimenti più importanti nella storia del club

Ecco alcune delle cessioni più significative dei gialloblù, tra operazioni onerose e addii di peso tecnico:

Michele D’Ausilio, all’Avellino nel gennaio 2024, trasferimento a titolo definitivo

Giancarlo Malcore, al Casarano nel 2024, addio a fine contratto

Filippo D’Andrea, al Catania nell’estate 2024, cessione a titolo definitivo

Il Cerignola ha perso un pezzo importante del suo scacchiere con D’Ausilio, passato all’Avellino: per strapparlo al club, l’Avellino avrebbe versato 150mila euro più bonus, cifra considerevole in Serie C. Come mostra lo storico dei trasferimenti dell’Audace Cerignola su Transfermarkt, questa operazione resta tra le più remunerative registrate dal club.

Le destinazioni dei giocatori ceduti

Diversa la storia di Giancarlo Malcore, simbolo della squadra. Il centravanti ha lasciato un segno con i suoi 75 gol in gialloblù tra Serie D e Serie C, realizzati dal 2020 al 2024, ma il suo addio è avvenuto a parametro zero verso il Casarano, senza incassi per la società. Chi voglia approfondire la crescita dell’Audace Cerignola in Serie C trova nella distinzione tra cessioni onerose e addii gratuiti una chiave di lettura fondamentale del modello ofantino.

Non solo cessioni a titolo definitivo

L’attività in uscita del Cerignola non si limita alle vendite. Una parte rilevante delle operazioni riguarda prestiti e svincoli, che raccontano un mercato pragmatico e attento al bilancio.

Il peso dei prestiti e degli svincoli

Nel mercato recente figurano numerosi movimenti in prestito e a parametro zero. È il caso di Gabriele Ingrosso, difensore che dopo diverse stagioni tra prestiti e ritorni ha lasciato il club nel 2025 per l’Heraclea da svincolato, a conferma di come non tutti gli addii importanti producano una plusvalenza. Questa flessibilità permette alla società di rinnovare la rosa senza appesantire i conti, mantenendo margini di manovra anche quando la cessione non si traduce in un introito diretto.

Cosa raccontano le cessioni record sul futuro del Cerignola?

Le vendite più significative vanno lette all’interno di un percorso più ampio. Tra il 2014 e il 2017 il club ha conquistato la Prima Categoria, la Promozione e l’Eccellenza pugliesi, tornando in Serie D, per poi centrare la promozione in Serie C nel 2022. Un percorso che testimonia la solidità di un progetto costruito con metodo e continuità. Il profilo del club è quello di una società modello di Lega Pro: una realtà medio-piccola capace di conciliare risultati sportivi, esigenze di bilancio e valorizzazione dei calciatori. Il vero banco di prova sarà la capacità di trasformare le cessioni in reinvestimenti mirati, senza considerare l’incasso come unico metro di successo. Le operazioni record, in questo senso, restano soltanto un tassello di una crescita sportiva che il Cerignola punta a rendere sostenibile nel tempo.