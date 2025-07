Audace Cerignola, il debutto nel campionato 25/26 sarà in casa contro il Picerno

La Lega Pro ha compilato in mattinata i calendari della stagione 2025/2026 per la serie C: il campionato prenderà il via il 24 agosto, mentre la regular season si concluderà il 26 aprile. Un’unica sosta fissata, quella relativa alle Festività natalizie: tre invece i turni infrasettimanali programmati (con date 24 settembre, 11 febbraio 2026 e 4 marzo 2026). Il quarto torneo consecutivo nella terza serie professionistica per l’Audace Cerignola partirà dalle mura amiche dello stadio “Monterisi”, con la sfida al Picerno: nel turno successivo subito l’altra lucana, con la trasferta a Potenza. Il primo incontro con una pugliese alla 4^ con il viaggio a Monopoli, seguito dal derby di Capitanata con il Foggia la giornata successiva. Al sesto turno poi, il confronto con gli ex Raffaele e Capomaggio in quel di Salerno, prima di un doppio appuntamento interno contro Catania e Cosenza. Alla nona incrocio con il neopromosso Casarano, l’Atalanta Under 23 sarà sul Tavoliere alla 12^: alla quindicesima tornata il Crotone, penultima con il Team Altamura e finale col botto contro il Benevento, una fra le maggiori candidate alla promozione. Prossimamente verranno stabiliti anticipi, posticipi e relativi orari delle prime giornate, a cura della stessa Lega Pro.