Audace Cerignola in semifinale playoff, grazie al pareggio 2-2 con l’Atalanta U23

Cuore e Carattere, per un Cerignola «grande in un tempo piccolo» – come recita lo striscione in curva – che passa il turno (2-2) contro un’Atalanta U23 solida e con ottime trame di gioco. Gara in salita per il Cerignola che soffre, la ribalta e tiene il risultato, nonostante il pareggio atalantino nel finale. Serata storica che sta facendo sognare un’intera città. Per il ritorno tra Audace Cerignola e Atalanta U23 – all’andata 0-0 – gli ofantini schierano la stessa formazione vista pochi giorni fa a Bergamo. Nel 3-4-2-1 ospite, Modesto inserisce come unica novità dal primo minuto Obric.

Dopo novanta secondi, padroni di casa già in attacco: Cuppone di testa su servizio di Russo ma la palla è deviata in angolo. Al 3 minuto Greco esce deciso su un contropiede insidioso di Vlahovic, per l’arbitro è cartellino rosso. Pochi minuti e Madonia va a riguardare al Var: annullata l’espulsione e Greco resta in campo. Dodici minuti dal via e si sblocca la gara con Ceresoli che conclude in porta da fuori: è 0-1 per l’Atalanta U23. Incertezza della difesa e al 16’ Vlahovic ruba palla e conclude verso la porta di un attento Greco. Due minuti più tardi bella incursione a sinistra per Russo ma la conclusione da fuori è debole. Ci riprova l’atalantino De Nipoti (20’) col mancino. Un minuto più tardi Del Lungo si ritrova solo davanti al portiere ma si attarda al tiro. Il Cerignola sembra non riuscire a costruire molto negli ultimi metri. Minuto 38 Cuppone conclude di poco a lato, ma è in fuorigioco. Al 41’ Ceresoli ci riprova dalla distanza sfiorando il raddoppio. Ad un minuto dl termine il pallone attraversa pericolosamente l’area piccola di Greco. Confusione in area al 46’ con il Cerignola che prova a pungere.

Si riparte con Mc Jannet e Romano in campo al posto di Bianchini e Visentin. Meno di sessanta secondi e De Nipoti ci prova dalla distanza. Minuto 48 e Cuppone suona la sveglia con un tiro cross. Il Cerignola sembra rientrato in campo più reattivo. Panada su punizione da buona posizione al 54′: parato. Schieramento super offensivo per il Cerignola: entrano anche Achik e Volpe. Al 62′ Greco salva letteralmente il risultato, uscendo con precisione su Bergonzi. Minuto 69′ esplode il Monterisi: Romano lancia Achik, cross al centro per Salvemini che non sbaglia il più facile degli appoggi in rete (1-1). Angolo dei padroni di casa al 72′, Volpe sul primo pallo è più lesto di tutti. Capovolto il risultato al Monterisi (2-1). Minuto 80, contropiede Cerignola tre contro tre, Achik impegna Vismara. Cambio di fronte, Cassa divora il pareggio a porta libera. Velleitario cucchiaio dalla distanza di Achik qualche minuto più tardi. Fiammata degli ospiti al minuto 86 con Vavassori pescato in area che mette a segno il pareggio (2-2). Sono 4 i minuti di recupero, nei quali non succede molto di più.

Il pareggio 2-2 basta al Cerignola per passare il turno e andare alle semifinali; il cammino dell’Atalanta U23 finisce al Monterisi, dopo una prestazione di ottimo livello che non è bastata. Adesso prossima avversaria dei gialloblù sarà il Pescara con andata domenica 25 al Monterisi e ritorno il 28 in Abruzzo.

Audace Cerignola-Atalanta U23: 2-2

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin (1’ st Romano), Gonnelli, Martinelli; Coccia, Tascone (11’ st Achik), Capomaggio, Bianchini (1’ st McJannet), Russo (39’ st Sainz-Maza); Cuppone (11’ st Volpe), Salvemini. A disposizione: Saracco, Fares, Ligi, D’Andrea, Velasquez, Nicolao, Ianzano, Carrozza. All.: Raffaele.

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Bergonzi, Del Lungo, Ceresoli; Obric, Gyabuaa, Panada, Bernasconi; De Nipoti, Cassa (40’ st Lonardo); Vlahovic (40’ st Alessio). A disposizione: Pardel, Dajcar, Tornaghi, Berto, Pounga, Masi, Vavassori, Comi, Ghislandi, Artesani, Riccio, Navarro. All.: Modesto.

ARBITRO: Madonia di Palermo

NOTE: Pomeriggio mite, terreno in buone condizioni, buona cornice di pubblico con 3441 spettatori.

Ammoniti: 6’ Capomaggio, 33’ Martinelli, 45’ st + 2’ Sainz-Maza

Reti: 12’ Ceresoli, 69’ Salvemini, 72’ Volpe, 86’ Vavassori

Angoli: 4-1

Recupero: 2’; 4’.