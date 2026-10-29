Audace Cerignola, inaugurato il primo store ufficiale: entusiasmo gialloblù nel cuore della città

L’Audace Cerignola rafforza il proprio legame con la città e con i suoi sostenitori attraverso una nuova iniziativa destinata a diventare un punto di riferimento per il popolo gialloblù. È stato inaugurato, in Corso Garibaldi, il primo store ufficiale della società, un progetto che segna un ulteriore passaggio nel percorso di consolidamento e valorizzazione dell’identità del club ofantino.

Una serata caratterizzata da entusiasmo e partecipazione, con circa un centinaio di tifosi che hanno raggiunto il nuovo punto vendita per condividere con la squadra e la dirigenza questo momento significativo. Cori, fumogeni e immancabili manifestazioni di affetto hanno accompagnato l’inaugurazione, trasformando l’appuntamento in una vera e propria festa gialloblù. Presenti i calciatori della prima squadra e i rappresentanti della società, accolti dal calore di una tifoseria che, già durante la campagna abbonamenti estiva, aveva dimostrato il proprio attaccamento ai colori dell’Audace.

All’interno dello store, spazio alle maglie ufficiali, all’abbigliamento sportivo e a numerosi articoli dedicati ai sostenitori, tra felpe, t-shirt e accessori. Non sono mancati i primi acquisti da parte dei presenti, desiderosi di portare a casa un simbolo della propria passione.

L’apertura del negozio rappresenta, tuttavia, qualcosa di più di una semplice iniziativa commerciale. In un panorama calcistico nel quale la valorizzazione del marchio e la diversificazione delle entrate assumono un’importanza crescente, dotarsi di uno spazio ufficiale dedicato al merchandising significa investire sulla riconoscibilità della società e sulla costruzione di un rapporto sempre più stretto con il territorio.

Un investimento che si inserisce nella strategia di crescita perseguita dalla proprietà, orientata a consolidare progressivamente le strutture e le opportunità di sviluppo del club. Il nuovo store potrà così diventare non soltanto un luogo destinato alla vendita dei prodotti ufficiali, ma anche uno spazio di incontro e condivisione, capace di alimentare quotidianamente quel senso di appartenenza che accompagna da sempre la storia calcistica cerignolana.

Archiviata la festa inaugurale, l’attenzione torna inevitabilmente al terreno di gioco. Ad attendere l’Audace Cerignola c’è infatti l’impegnativa sfida casalinga contro il Catania, formazione che il direttore sportivo Elio Di Toro ha indicato come la più forte del girone. Al Monterisi, dunque, i gialloblù saranno chiamati a misurarsi con un avversario di grande valore, sostenuti ancora una volta dalla passione del proprio pubblico.