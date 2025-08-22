Contattaci al 3286684015
    Audace Cerignola, ingaggiato il centrocampista Gaetano Vitale

    Audace Cerignola, ingaggiato il centrocampista Gaetano Vitale

    Il classe 2001 arriva dalla Cavese, firmato un contratto triennale

    SportCalcio

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gaetano Vitale. Il centrocampista classe 2001 ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club gialloblù fino al 30 giugno 2028. Vitale vanta complessivamente 224 presenze e 15 reti in carriera, maturate tra Serie C e Serie D con le maglie di Cavese, Sorrento Calcio, Gubbio, 1913 Seregno Calcio e Foggia. Nell’ultima stagione con la maglia della Cavese ha collezionato 33 presenze e 3 gol. Il presidente Nicola Grieco dà il benvenuto a Gaetano nella famiglia Audace e gli rivolge il suo più sincero in bocca al lupo per la nuova avventura in gialloblù.

