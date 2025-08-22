La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gaetano Vitale. Il centrocampista classe 2001 ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club gialloblù fino al 30 giugno 2028. Vitale vanta complessivamente 224 presenze e 15 reti in carriera, maturate tra Serie C e Serie D con le maglie di Cavese, Sorrento Calcio, Gubbio, 1913 Seregno Calcio e Foggia. Nell’ultima stagione con la maglia della Cavese ha collezionato 33 presenze e 3 gol. Il presidente Nicola Grieco dà il benvenuto a Gaetano nella famiglia Audace e gli rivolge il suo più sincero in bocca al lupo per la nuova avventura in gialloblù.
Audace Cerignola, ingaggiato il centrocampista Gaetano Vitale
Il classe 2001 arriva dalla Cavese, firmato un contratto triennale
Pubblicato il
Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.
Ultimora
Attualità
L’Associazione Commercianti chiede l’inclusione di Cerignola nel “Progetto Caivano”
L’Associazione Commercianti di Cerignola ha inviato tramite PEC (protocollo n° 39063 del 12-08-2025) al...
Sport
Classe e potenza per la Flv Cerignola, con l’arrivo di Alessandra Iacca
La FLV Cerignola cala il poker sul tavolo dei nuovi acquisti, annunciando di aver...
Politica
Cori razzisti a Cerignola, La Salandra: «Inaccettabili. Verona colpevole, Figc e Lega Serie A intervengano»
«Quanto accaduto allo Stadio Monterisi di Cerignola durante la gara di Coppa Italia contro...
Politica
Riunione in Prefettura, garantiti più controlli per i furti e l’abbandono dei rifiuti a Cerignola
L’assessore all’Ambiente del Comune di Cerignola Vincenzo Sforza ha partecipato questa mattina alla riunione...
Cronaca
Morra non risponde al giudice nel processo per direttissima a Foggia
Dove si è nascosto in 6 mesi di latitanza Tommaso Morra? Se e chi...
Cultura
Il pianista cerignolano Francesco Raddato porta la musica per la Pace e sostenibilità in Colombia
Il pianista cerignolano Francesco Raddato ha da poco concluso una tournée di concerti e...
Altro su lanotiziaweb.it
Attualità
L’Associazione Commercianti chiede l’inclusione di Cerignola nel “Progetto Caivano”
L’Associazione Commercianti di Cerignola ha inviato tramite PEC (protocollo n° 39063 del 12-08-2025) al...
Sport
Classe e potenza per la Flv Cerignola, con l’arrivo di Alessandra Iacca
La FLV Cerignola cala il poker sul tavolo dei nuovi acquisti, annunciando di aver...
Politica
Cori razzisti a Cerignola, La Salandra: «Inaccettabili. Verona colpevole, Figc e Lega Serie A intervengano»
«Quanto accaduto allo Stadio Monterisi di Cerignola durante la gara di Coppa Italia contro...