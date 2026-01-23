La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’U.S. Sassuolo Calcio, le prestazioni sportive del portiere Alessandro Russo. Classe 2001, Russo è cresciuto nel settore giovanile del Genoa per poi passare alla Primavera del Sassuolo. Significativa esperienza tra i professionisti: nel corso della sua carriera ha maturato presenze nei campionati di Serie B e Serie C, vestendo le maglie di Virtus Entella, Alessandria, Sint-Truiden (Belgio) e Trento, oltre ad aver esordito in Serie A con il Sassuolo. Russo ha inoltre fatto parte delle Nazionali giovanili italiane fino all’Under 21. Il calciatore è subito a disposizione di mister Maiuri. La società gialloblù dà il benvenuto ad Alessandro e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia dell’Audace Cerignola.
Audace Cerignola, ingaggiato in prestito il portiere Alessandro Russo
Il classe 2001 riempie la casella lasciata vuota da Greco, trasferitosi al Giugliano: ha esordito in A con i neroverdi e svolto la trafila giovanile azzurra fino all'Under 21
Pubblicato il
Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.
Ultimora
Politica
Piano urbano della mobilità sostenibile, questionario alla cittadinanza per elaborazione partecipata
L’amministrazione comunale ha deciso di sottoporre alla cittadinanza un questionario nell’ambito del percorso di...
Attualità
Gerardo Musaico di Cerignola eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Foggia
Con 420 voti, il Dott. Gerardo Musaico è stato eletto nel Consiglio dell’Ordine dei...
Calcio
Audace Cerignola-Monopoli, prezzo unico e popolare in tutti i settori
La SS Audace Cerignola chiama a raccolta la sua gente. Per la gara Audace...
Evidenza
Asl Foggia, la prevenzione al centro della salute pubblica
Prevenzione di prossimità come modello virtuoso per la salute dei cittadini. Si è svolta...
Provincia
Il viceministro della Giustizia il 26 gennaio a Foggia per le ragioni del sì
“Separare chi giudica da chi accusa: un SI che garantisce il cittadino” è il...
Politica
Polizia Locale Cerignola, il bilancio delle attività 2025 nel segno di legalità e sicurezza
In occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, il neo...
Altro su lanotiziaweb.it
Politica
Piano urbano della mobilità sostenibile, questionario alla cittadinanza per elaborazione partecipata
L’amministrazione comunale ha deciso di sottoporre alla cittadinanza un questionario nell’ambito del percorso di...
Attualità
Gerardo Musaico di Cerignola eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Foggia
Con 420 voti, il Dott. Gerardo Musaico è stato eletto nel Consiglio dell’Ordine dei...
Calcio
Audace Cerignola-Monopoli, prezzo unico e popolare in tutti i settori
La SS Audace Cerignola chiama a raccolta la sua gente. Per la gara Audace...