Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportCalcioAudace Cerignola, ingaggiato in prestito il portiere Alessandro Russo

    Audace Cerignola, ingaggiato in prestito il portiere Alessandro Russo

    Il classe 2001 riempie la casella lasciata vuota da Greco, trasferitosi al Giugliano: ha esordito in A con i neroverdi e svolto la trafila giovanile azzurra fino all'Under 21

    SportCalcio

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’U.S. Sassuolo Calcio, le prestazioni sportive del portiere Alessandro Russo. Classe 2001, Russo è cresciuto nel settore giovanile del Genoa per poi passare alla Primavera del Sassuolo. Significativa esperienza tra i professionisti: nel corso della sua carriera ha maturato presenze nei campionati di Serie B e Serie C, vestendo le maglie di Virtus Entella, Alessandria, Sint-Truiden (Belgio) e Trento, oltre ad aver esordito in Serie A con il Sassuolo. Russo ha inoltre fatto parte delle Nazionali giovanili italiane fino all’Under 21. Il calciatore è subito a disposizione di mister Maiuri. La società gialloblù dà il benvenuto ad Alessandro e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia dell’Audace Cerignola.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Politica

    Piano urbano della mobilità sostenibile, questionario alla cittadinanza per elaborazione partecipata

    L’amministrazione comunale ha deciso di sottoporre alla cittadinanza un questionario nell’ambito del percorso di...
    Attualità

    Gerardo Musaico di Cerignola eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Foggia

    Con 420 voti, il Dott. Gerardo Musaico è stato eletto nel Consiglio dell’Ordine dei...
    Calcio

    Audace Cerignola-Monopoli, prezzo unico e popolare in tutti i settori

    La SS Audace Cerignola chiama a raccolta la sua gente. Per la gara Audace...
    Evidenza

    Asl Foggia, la prevenzione al centro della salute pubblica

    Prevenzione di prossimità come modello virtuoso per la salute dei cittadini. Si è svolta...
    Provincia

    Il viceministro della Giustizia il 26 gennaio a Foggia per le ragioni del sì

    “Separare chi giudica da chi accusa: un SI che garantisce il cittadino” è il...
    Politica

    Polizia Locale Cerignola, il bilancio delle attività 2025 nel segno di legalità e sicurezza

    In occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, il neo...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Politica

    Piano urbano della mobilità sostenibile, questionario alla cittadinanza per elaborazione partecipata

    L’amministrazione comunale ha deciso di sottoporre alla cittadinanza un questionario nell’ambito del percorso di...
    Attualità

    Gerardo Musaico di Cerignola eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Foggia

    Con 420 voti, il Dott. Gerardo Musaico è stato eletto nel Consiglio dell’Ordine dei...
    Calcio

    Audace Cerignola-Monopoli, prezzo unico e popolare in tutti i settori

    La SS Audace Cerignola chiama a raccolta la sua gente. Per la gara Audace...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)