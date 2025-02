Audace Cerignola, insidia Sorrento da aggirare per continuare la marcia in vetta

Appuntamento esterno per il Cerignola, domani ospite del Sorrento a Potenza per la 28^ giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Giuseppe Raffaele domenica scorsa si sono facilmente sbarazzati della Turris, in un match in cui non si è caduti nella tentazione di prendere sottogamba un avversario in difficoltà: anzi, con la giusta determinazione fin dai primi minuti, l’esito è stato subito ben indirizzato. Sono diventati così cinque i punti di margine della capolista sulla coppia di inseguitrici Avellino e Monopoli, in attesa sulle decisioni sul destino dei corallini e del Taranto che potrebbero riscrivere la classifica fra qualche settimana. Un discorso cui l’Audace non vuole dare retta, badando soltanto al proprio cammino, estraniandosi da ciò che accade altrove: i numeri continuano ad essere straordinari, con una serie utile di tredici risultati utili e una striscia di cinque affermazioni consecutive. Sono cinque anche i blitz esterni di fila, con i gialloblù a detenere il miglior rendimento lontano da casa del raggruppamento, altro indice di quanto Martinelli e soci stiano conducendo un percorso di assoluto spessore. In poco meno di un mese, gli ofantini saranno impegnati in cinque tappe fondamentali per definire come si arriverà allo sprint finale, carica e autostima nello spogliatoio non mancano per affrontare tali sfide stimolanti. «Affrontiamo una squadra in un momento di forma ottimale, reduce da una ottima prestazione in Sicilia. Servirà ciò che abbiamo mostrato ormai spesso – ha afferma il tecnico in conferenza stampa – e la solita prova di livello per cercare di determinare il risultato che vogliamo. C’è molto rispetto per il Sorrento, autore di un cammino fra l’altro molto costante, dimostrandosi formazione quadrata e pericolosa».

Organico al completo, fattore non secondario per poter incidere nelle partite pure a gara in corso: rientrerà Capomaggio dopo aver scontato la squalifica, un paio di ballottaggi specie sulle corsie esterne, dove c’è abbondanza di opzioni. La coppia offensiva dovrebbe essere ancora costituita da D’Andrea e Salvemini, Gonnelli (al rientro dal 1′ dopo tre mesi una settimana fa) candidato a comporre nuovamente il trio di difesa con Visentin e Martinelli.

Prima dell’avvio di questo turno, il Sorrento occupava la decima casella della graduatoria con 38 punti totalizzati ed un bilancio complessivo di dieci vittorie, otto pareggi e nove sconfitte. Da un mese, Giovanni Ferraro ha rilevato in panchina l’esonerato Barilari: gli effetti sono stati immediati, perché i rossoneri hanno messo in fila dieci punti in quattro gare, nelle quali fra le altre hanno piegato il Crotone e pareggiato senza reti a Trapani. Fra gli arrivi principali del mercato invernale, si possono citare il difensore Carillo, il centrocampista Matera e l’attaccante Rossetti; fra le cessioni invece ci sono Todisco, De Francesco e Albertazzi. Il rendimento dei campani è sostanzialmente equiparato fra casa e trasferta (rispettivamente 20 e 18 punti): il miglior marcatore è la punta Musso con nove centri all’attivo. I costieri si schiereranno con il 4-3-3 quale modulo, ci saranno alcune defezioni per infortunio, come ad esempio Bolsius nel reparto offensivo, per il quale la stagione è terminata per un infortunio al ginocchio destro.

Nell’ultimo precedente risalente alla scorsa stagione, il 9 settembre 2023 finì 2-2, con le reti cerignolane siglate da Malcore e Tentardini. Calcio d’inizio alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Lovison, della sezione di Padova. Non ci saranno i sostenitori dell’Audace, per i quali il Prefetto di Potenza ha imposto il divieto di trasferta.