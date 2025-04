Audace Cerignola-Latina slitta a domenica 27 aprile alle ore 20

La celebrazione dei funerali di Papa Francesco, previsti sabato mattina, fermeranno in segno di rispetto e di lutto le attività sportive nella giornata del 26 aprile. In tale data era stata fissata la disputa dell’ultima giornata del girone C di serie C, con Audace Cerignola-Latina in calendario alle ore 16.30, ma la Lega Pro (preso atto della comunicazione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, recependo le indicazioni contenute nel DPCM odierno) ha disposto che le gare vengano posticipate a domenica 27, con calcio d’inizio alle ore 20. La sfida fra gialloblù e laziali dunque, in contemporanea agli altri incontri, si giocherà al “Monterisi” poco più di 24 ore dopo la collocazione fissata in precedenza.