Audace Cerignola-Monopoli inaugura in coppa Italia di C la stagione 2026/27

Come di consueto, è il primo turno di coppa Italia a costituire l’antipasto e il via ufficiale alla stagione di serie C: domani sera, sul prato sintetico del “Monterisi”, l’Audace Cerignola ospita il Monopoli, inaugurando una lunga serie di derby regionali. Le ‘cicogne’ si presentano all’appuntamento decisamente rinnovate, sia sull’aspetto societario che su quello tecnico: la cordata guidata da Gianni Nardiello è subentrata alla famiglia Grieco a capo del club, Raimondo Catalano è il nuovo allenatore e la rosa rispetto alla passata stagione ha visto sinora una notevole infornata di calciatori giovani e di prospettiva. Conclusa la fase precampionato, con il ritiro a San Giovanni Rotondo e lo svolgimento di cinque amichevoli tutte vinte (le ultime due nell’impianto di via Napoli contro Melfi e Virtus Francavilla, squadre che parteciperanno alla serie D), arriva l’appuntamento ufficiale d’esordio nel quale i gialloblù testeranno lo stato della condizione atletica e dell’assorbimento degli schemi di gioco impartiti dal tecnico barese, a poco più di una settimana dal debutto nel quinto campionato consecutivo di serie C. L’avvicinamento al match vede gli ofantini alle prese con qualche intoppo fisico, che causa probabilmente del forfait di alcuni elementi importanti nello scacchiere, come capitan Martinelli, Gasbarro e D’Orazio. In dubbio anche l’altro difensore Kurti, toccato duro nel test con la Virtus Francavilla di domenica scorsa.

Catalano ad ogni modo dovrebbe proporre il 3-4-1-2 o 3-4-2-1, moduli sui quali sta lavorando da circa un mese, pur nella consapevolezza che il suo Cerignola possa e debba essere camaleontico e pronto a cambiare pelle, anche a gara in corso. Non dovrebbero mancare nel primo undici titolare pilastri del calibro di Cretella e Gambale (freschi di accordo sul prolungamento di contratto, in attesa di comunicazioni effettive), con quest’ultimo affiancato presumibilmente da Perlingieri e sostenuto anche da Vinciguerra, fresco ex del confronto.

Il Monopoli ha confermato mister Colombo in panchina ed è fresco di due colpi operati sul mercato, con gli innesti del difensore Pucino (dal Bari) e del centrocampista Garritano (dal Cosenza), per i quali è escluso un impiego sin dall’inizio. I baresi dovrebbero schierarsi col solito 3-5-2 e un assortimento di soli calciatori over, duo d’attacco composto da Longo e Fall. Calcio d’inizio alle ore 21, con la direzione arbitrale affidata al sig. Acquafredda della sezione di Molfetta. In caso di parità al 90′, saranno i tiri di rigore a decretare la qualificazione: chi passerà avrà poi il Potenza sul proprio cammino.