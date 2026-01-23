Audace Cerignola-Monopoli, prezzo unico e popolare in tutti i settori

La SS Audace Cerignola chiama a raccolta la sua gente. Per la gara Audace Cerignola-Monopoli (in programma domenica 25 gennaio, alle ore 20.30), per volontà del Presidente Nicola Grieco, la Società ha deciso di applicare prezzi popolari per permettere a tutta la città di essere presente e sostenere la squadra. Prezzo unico per tutti i settori: € 5,00 (diritti di prevendita esclusi, pari a € 2,00). Ingresso gratuito per i nati dal 1° gennaio 2015 in poi. Dimostriamo tutto il nostro attaccamento alla città e ai colori gialloblù. Sosteniamo i nostri ragazzi.

Biglietti disponibili su www.etes.it e presso i locali punti vendita autorizzati ETES: