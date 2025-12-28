Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportCalcioAudace Cerignola, più che sufficiente il bilancio del girone d'andata

    Audace Cerignola, più che sufficiente il bilancio del girone d’andata

    Malgrado gli alti e bassi nella prima metà del percorso, i gialloblù sono decimi e in zona playoff

    SportCalcio

    Pubblicato il

    da Emanuele Parlati
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Un girone d’andata con voto tutto sommato soddisfacente e sufficiente per il Cerignola, nonostante gli alti e bassi che ne hanno caratterizzato il cammino. La formazione di Vincenzo Maiuri è arrivata al giro di boa con 24 punti, in decima posizione, l’ultima che varrebbe la partecipazione ai playoff: un collocamento che al momento supera anche l’obiettivo minimo fissato di una tranquilla salvezza, anche se sono sei le distanze dalla zona playout. Un avvio incoraggiante, con una media di due punti a gara nelle prime cinque giornate: poi, il periodo nero con un mese assolutamente nefasto con ben cinque sconfitte consecutive, prima di una serie positiva di sei risultati utili, interrotti dal ko nell’ultima uscita con la capolista Benevento. In sintesi, il bilancio parla di sei affermazioni, altrettanti pareggi e sette sconfitte.

    Dal punto di vista statistico, ciò che più salta all’occhio per Russo (premiato con una targa nel match con i sanniti per le oltre 300 presenze in gialloblù) e compagni è la maggior attitudine esterna che interna: sono 14 i punti conquistati in trasferta contro i 10 totalizzati fra le mura amiche, una novità visto il rango di fortino inespugnabile del “Monterisi” nelle scorse stagioni. Un attacco che ha fatto un po’ fatica (22 reti) e una difesa non proprio ermetica (28 i centri al passivo) sono i dati sui quali si concentrerà l’attenzione del ds Di Toro e del tecnico milanese in vista della sessione invernale di mercato. Per un Audace che vuole tenersi fuori dai guai, qualche aggiustamento è necessario. (tratto da l’edicola).

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Politica

    Domani convocato a Cerignola un Consiglio comunale straordinario

    Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, per lunedì...
    Cultura

    Teatro in musica, ironia in scena: Casagrande firma il gran finale del Roma Teatro

    Il Roma Teatro di Cerignola saluta la fine dell’anno e guarda al nuovo con...
    Cronaca

    Cerignola, quattro arresti della Polizia per resistenza e possesso di grimaldelli e chiavi alterate

    La Polizia di Stato ha tratto in arresto 4 soggetti cerignolani per i reati...
    Attualità

    Notte Fantastica 2025, Cerignola ha risposto con entusiasmo

    Cerignola ha risposto con entusiasmo e partecipazione a Notte Fantastica 2025, trasformando il centro...
    Attualità

    “Natale a Torre Alemanna”: cabaret, spettacoli, laboratori per animare le feste di Borgo Libertà

    Dopo le feste del 25 dicembre, riprende il programma della nuova edizione di “Natale...
    Evidenza

    Manutenzione della statale 16: intesa tra Comune di Foggia ed Anas

    Il Comune di Foggia esprime il proprio apprezzamento ad ANAS S.p.A per la sensibilità...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Politica

    Domani convocato a Cerignola un Consiglio comunale straordinario

    Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, per lunedì...
    Cultura

    Teatro in musica, ironia in scena: Casagrande firma il gran finale del Roma Teatro

    Il Roma Teatro di Cerignola saluta la fine dell’anno e guarda al nuovo con...
    Cronaca

    Cerignola, quattro arresti della Polizia per resistenza e possesso di grimaldelli e chiavi alterate

    La Polizia di Stato ha tratto in arresto 4 soggetti cerignolani per i reati...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)