Audace Cerignola, più che sufficiente il bilancio del girone d’andata

Un girone d’andata con voto tutto sommato soddisfacente e sufficiente per il Cerignola, nonostante gli alti e bassi che ne hanno caratterizzato il cammino. La formazione di Vincenzo Maiuri è arrivata al giro di boa con 24 punti, in decima posizione, l’ultima che varrebbe la partecipazione ai playoff: un collocamento che al momento supera anche l’obiettivo minimo fissato di una tranquilla salvezza, anche se sono sei le distanze dalla zona playout. Un avvio incoraggiante, con una media di due punti a gara nelle prime cinque giornate: poi, il periodo nero con un mese assolutamente nefasto con ben cinque sconfitte consecutive, prima di una serie positiva di sei risultati utili, interrotti dal ko nell’ultima uscita con la capolista Benevento. In sintesi, il bilancio parla di sei affermazioni, altrettanti pareggi e sette sconfitte.

Dal punto di vista statistico, ciò che più salta all’occhio per Russo (premiato con una targa nel match con i sanniti per le oltre 300 presenze in gialloblù) e compagni è la maggior attitudine esterna che interna: sono 14 i punti conquistati in trasferta contro i 10 totalizzati fra le mura amiche, una novità visto il rango di fortino inespugnabile del “Monterisi” nelle scorse stagioni. Un attacco che ha fatto un po’ fatica (22 reti) e una difesa non proprio ermetica (28 i centri al passivo) sono i dati sui quali si concentrerà l’attenzione del ds Di Toro e del tecnico milanese in vista della sessione invernale di mercato. Per un Audace che vuole tenersi fuori dai guai, qualche aggiustamento è necessario. (tratto da l’edicola).