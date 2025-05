Audace Cerignola: quattro reti del Pescara al Monterisi, l’andata finisce 1-4

Sostanziale equilibrio per oltre un’ora, con il Cerignola che sbaglia un rigore e sfiora diverse volte il vantaggio. Nell’ultima mezz’ora il Pescara si scatena e segna 4 reti (doppiette di Meazzi e Tonin), il Cerignola, prova a contenere il passivo con la rete di Cuppone. Finisce 1-4 per il momento, in attesa della gara di ritorno a Pescara.

Si prova a scrivere la storia, con la prima gara di andata delle semifinali Play-Off di Serie C in un Monterisi sold out. Consueto 3-5-2 per Raffaele con D’Andrea dal primo minuto ad affiancare Salvemini; gli abruzzesi, invece, inseriscono nel 4-3-3 una novità per reparto, con Ferraris dal primo minuto.

Quarto minuto e Salvemini si invola verso l’area: il suo cross non è impreciso e viene intercettato dal portiere. Qualche minuto più tardi spazio a Letizia per l’infortunato Pellacani. Al quarto d’ora Salvemini si inserisce sul filo dell’offside e va a rete, l’arbitro annulla. Bello scambio al 18′ tra Russo e Sainz-Maza a sinistra, cross per Coccia il cui tiro è murato. Sull’out di sinistra l’Audace Cerignola sembra essere più propositivo. Filtra un pallone per D’Andrea al 25′ ma il tiro è debole tra le braccia di Plizzari. Minuto 29′ e l’estremo difensore ospite dice ancora no a Salvemini solo d’avanti al portiere, servito da D’Andrea. Poco dopo la mezz’ora la tenta dalla distanza Sainz-Maza. Sono diversi i fuorigioco per il Cerignola: al 41′ Bianchini se ne va a destra, Coccia va a rete ma il guardalinee alza la bandierina. Due giri d’orologio più tardi ed è Sainz-Maza ad impegnare da fuori il portiere, che non trattiene; nulla può D’Andrea sulla ribattuta. Nel secondo dei due minuti di recupero Merola si incunea in area, tiro più preciso che potente, ma Greco c’è.

Si riprende con Achik al posto di D’Andrea. Dopo due minuti è Merola che si inserisce in area: provvidenziale Russo nel recupero. Minuto 50 e ancora il numero 10 ospite in scivolata becca in pieno il portiere. Cambio di fronte, a tu per tu con Plizzari il neoentrato Achik si fa ipnotizzare. Due minuti dopo, dagli sviluppi di una nuova incursione, Achik tira in porta ma c’è un tocco di mano. Turrini di Firenze non ha dubbi: è rigore (anche per il Var). Va Sainz-Maza col destro, para Plizzari all’angolo basso. Al 56′, invece, se lo divora Achik un goal: lanciato sul filo, supera il portiere e calcia sul palo esterno. Buona fase del Pescara con Valzania che al 65′ si inserisce bene in area. Minuto 65: Merola verso la porta calcia a rete, Greco non trattiene, Meazzi appoggia comodo in rete per lo 0-1. Passano poco più di cinque minuti, ancora un uno due micidiale del Pescara con Meazzi che al 71′ confeziona il secondo centro: 0-2. Dentro anche Volpe, l’Audace Cerignola ora è una formazione super offensiva. Capomaggio si guadagna il secondo cartellino e lascia anzitempo il campo: Cerignola in dieci. Il Pescara non si accontenta: dopo la girandola dei cambi, il neoentrato Tonin (82′) capitalizza uno scambio veloce in attacco degli ospiti e sigla un pesante 0-3. Al 40′ Cuppone accorcia, finalizzando a rete un cross teso di Achik da destra: 1-3. Capovolgimento di fronte, contropiede insidioso, Tonin (88′) si mette in proprio e realizza la quarta rete degli ospiti (1-4). Sono quattro i minuti di recupero ma non succede molto di più.

L’Audace Cerignola perde 1-4 con una buona dose d’amaro in bocca per le occasioni sprecate e per come è maturata una sconfitta troppo ingenerosa per Salvemini & Co. Mercoledì si gioca la raga di ritorno a Pescara: forza, carattere e grinta saranno le parole chiave per un match tutto in salita.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Audace Cerignola-Pescara 1-4

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Romano (28’ st Volpe), Gonnelli, Martinelli; Coccia, Bianchini (18’ st Tascone), Capomaggio, Sainz-Maza, Russo (23’ st Cuppone); D’Andrea (1’ st Achik), Salvemini. A disposizione: Saracco, Fares, Ligi, Velasquez, McJannet, Ianzano, Carrozza. All.: Raffaele.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Lancini, Pellacani (7’ Letizia), Moruzzi; Meazzi (36’ st Cangiano), Squizzato, Dagasso (36’ st De Marco); Merola, Ferraris (36’ st Tonin), Bentivegna (12’ st Valzania). A disposizione: Saio, Profeta, Kraja, Alberti, Brosco, Crialese, Staver, Lonardi, Saccomanni. All.: Baldini.

ARBITRO: Turrini di Firenze

NOTE: Serata mite, terreno in buone condizioni, buona cornice di pubblico con 4200 spettatori, di cui quasi 500 ospiti.

Ammoniti: 24’ Merola, 45’ Coccia, 14’ st, 32’ st Capomaggio,

Espulsi: 32’ st Capomaggio

Reti: 65′, 71′ Meazzi, 82′, 88′ Tonin, 85’ st Cuppone

Angoli: 5-1

Recupero: 2’; 4’.