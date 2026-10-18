Audace Cerignola travolgente, poker al Savoia: doppietta di Volpe, gol di D’Orazio e perla di Nanula

L’Audace Cerignola cala il poker e travolge il Savoia nella nona giornata del campionato di Serie C. Al Monterisi finisce 4-0 per la formazione di Raimondo Catalano, protagonista di una prestazione caratterizzata da un avvio devastante e impreziosita, nel finale, dalla splendida rete di Nanula. A decidere l’incontro sono il gol iniziale di D’Orazio, la doppietta di Volpe e la quarta marcatura arrivata proprio allo scadere.

La partita si mette immediatamente sui binari giusti per i padroni di casa. Dopo appena un minuto D’Orazio trova la rete del vantaggio, sorprendendo il Savoia e facendo esplodere il Monterisi. Il Cerignola continua a premere e al 10′ si vede assegnare un calcio di rigore, successivamente revocato dopo la revisione al VAR. L’episodio non cambia l’inerzia della gara. Al 18′ arriva il raddoppio firmato da Volpe, che appena quattro minuti più tardi si ripete, realizzando la doppietta personale e portando il risultato sul 3-0. Tre reti in ventidue minuti che indirizzano pesantemente la sfida e mettono in grande difficoltà la formazione campana. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per un’altra revisione VAR, conclusa senza provvedimenti di espulsione nei confronti del Savoia. Le squadre vanno al riposo con il Cerignola avanti di tre lunghezze.

Nella ripresa Formisano prova a cambiare qualcosa inserendo subito Riccardi e Yeboah al posto di Alfieri e Nepi. Catalano risponde con Kurti per Gasbarro. Il risultato resta invariato e, con il trascorrere dei minuti, i due tecnici effettuano ulteriori sostituzioni. Al 70′ lascia il campo Volpe, tra i grandi protagonisti della giornata, sostituito da Pinotti. Successivamente trovano spazio anche Miranda e Moreso, mentre il Savoia completa i propri cambi nel tentativo di modificare l’assetto della squadra. Ma il momento più spettacolare del finale arriva al 90′. Catalano richiama D’Orazio e manda in campo Nanula, che impiega pochissimo per lasciare il segno. Il giovane attaccante parte in solitaria, si libera di tre avversari con una serpentina, entra in area di rigore e deposita il pallone in rete. Un autentico gioiello personale che vale il 4-0 e suggella una giornata da ricordare per i colori gialloblù. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Cerignola conquista una vittoria netta, costruita soprattutto grazie alla straordinaria efficacia offensiva dei primi minuti e completata dalla prodezza individuale di Nanula. Tre punti importanti per la formazione di Catalano, che regala al pubblico del Monterisi una domenica di grande soddisfazione.

AUDACE CERIGNOLA–SAVOIA 4-0

AUDACE CERIGNOLA (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Gasbarro (1′ st Kurti), Romano; Silvestro (31′ st Miranda), Sellaf (31′ st Moreso), Cretella, Volpe (25′ st Pinotti); Vitale, D’Orazio (45′ st Nanula); Padula. A disposizione: Valiati, Sena, Gambale, Amiranda, Guaragna, Iorio, Casarosa, Seminari, Parlato. Allenatore: Raimondo Catalano.

SAVOIA (3-4-1-2): Leonardo; Fabriani, Noce, D’Amore; Martina, Alfieri (1′ st Riccardi), Tumbarello, Zoboletti (26′ st Fiasco); Meola (36′ st Polizzi); Scotti (42′ st Gemello), Nepi (1′ st Yeboah). A disposizione: Bethers, Albanese, Patrignani, Ferrara, Kalynovych. Allenatore: Alessandro Formisano.

Arbitro: Davide Galiffi di Alghero.

Assistenti: Usman Ghani Arshad di Bergamo e Badreddine Mamouni di Tolmezzo.

Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico di Matera.

Marcatori: 1′ pt D’Orazio (C), 18′ pt e 22′ pt Volpe (C), 45′ st Nanula (C).

Ammoniti: 8′ pt Martina (S), 37′ pt Cocorocchio (C), 18′ st Yeboah (S).

Angoli: 3-4.

Recupero: 3′; 4′.

Fotogallery di IVANO MARANO

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