Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportCalcioCoppa, l'Audace Cerignola supera il Casarano 2-1 e accede agli ottavi

    Coppa, l’Audace Cerignola supera il Casarano 2-1 e accede agli ottavi

    Calcio

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Anche se in Coppa Italia, il Cerignola torna finalmente a sorridere: vittoria per 2-1 contro il Casarano e qualificazione agli ottavi di finale, sfatando così un tabù che vedeva l’Audace sempre eliminata al primo turno della competizione. Un successo meritato per i gialloblù, che potrebbe rappresentare la scossa giusta per rilanciarsi anche in campionato.

    Come previsto, Maiuri attua un ampio turnover: tra i titolari si rivedono solo Todisco, Cretella ed Emmausso. Esordio assoluto per Iliev tra i pali e per Ballabile sulla fascia destra, mentre dal primo minuto trovano spazio anche Parlato e Gambale, schierato accanto a Emmausso in attacco. Di Bari, invece, opta per meno rotazioni e conferma un tridente offensivo di qualità con Chiricò, Perez e Cajazzo, oltre a Lulic in mediana e Celiento spostato sulla fascia.

    L’avvio è vivace e già al 6’ il Cerignola sfiora il vantaggio con Cretella, ma Bacchin si oppone con prontezza. Due minuti dopo è Ruggiero a rendersi pericoloso: la sua conclusione si stampa sul palo, a portiere battuto. Il Casarano risponde al 17’ con una ripartenza firmata Perez–Chiricò, ma Spaltro chiude in extremis. I padroni di casa restano comunque più propositivi: Ballabile va vicino all’incrocio al 26’, poi impegna ancora Bacchin qualche minuto dopo. Il vantaggio arriva al 42’: su corner di Cretella, Gambale svetta e insacca con una torsione da centravanti puro. Passano appena tre minuti e l’Audace raddoppia: Ruggiero scatta in profondità e con un elegante pallonetto supera Bacchin, firmando il 2-0 con cui si chiude la prima frazione.

    Nella ripresa Di Bari inserisce Zanaboni per Di Dio, ma è ancora il Cerignola a sfiorare il gol: al 49’ Cretella colpisce la traversa, secondo legno di serata. Maiuri gestisce le energie e manda in campo Russo e Cuppone per Spaltro e Gambale. Proprio Cuppone ha due buone occasioni per chiudere il match, ma trova sempre l’opposizione di un attento Bacchin. L’Audace controlla senza affanni fino all’82’, quando Logoluso, servito da Millico, calcia fuori da buona posizione. Nel recupero, al 94’, il Casarano accorcia le distanze con Zanaboni (già in gol nel match di campionato), ma è troppo tardi per riaprire i giochi. Finisce 2-1: il Cerignola si qualifica agli ottavi e ritrova fiducia dopo un periodo complicato. Prossimo impegno di Coppa con il Potenza reduce da una vittoria ai rigori con il Monopoli.

    Questo slideshow richiede JavaScript.

    AUDACE CERIGNOLA-CASARANO 2-1

    RETI: 42’ Gambale (AC), 45’ Ruggiero (AC), 93’ Zanaboni (C).

    AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco (83’ Gasbarro), Cocorocchio, Spaltro (63’ Russo); Parlato, Ruggiero (73’ Sainz-Maza), Moreso, Cretella, Ballabile; Emmausso (83’ Dabizas), Gambale (63’ Cuppone). A disp.: Rizzuto, Fares, Vitale, Paolucci, Bianchini, Giuliodori, D’Orazio, Ianzano, Labranca. All. Maiuri.

    CASARANO (3-4-3): Chiorra; Celiento, Guastamacchia, Barone; Cerbone (63’ Milicevic), Lulic, Logoluso, Di Dio (46’ Zanaboni); Chiricò (78’ Palumbo), Perez (71’ Millico), Cajazzo (71’ Malagnino). A disp.: Pucci, Chiorra, D’Alena, Malcore, Micello, Gega, Gyamfi. All. Di Bari.

    Arbitro: Esposito (Napoli).

    Ammoniti: Todisco (AC). Angoli: 4-1. Recuperi: 1’ pt, 4’ st.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Politica

    Attivato conto corrente per Gaza dal Comune, un piccolo contributo per la ricostruzione

    L’amministrazione comunale di Cerignola ha attivato un conto corrente per la raccolta di fondi...
    Calcio

    Coppa Italia di serie C, l’Audace Cerignola cerca la rivincita sul Casarano

    Torna in campo domani l'Audace Cerignola, per il debutto nella coppa Italia di serie...
    Politica

    Forza Italia Cerignola si rafforza sul territorio: nuove nomine e organizzazione interna

    Forza Italia Cerignola, a seguito del Congresso cittadino recentamente svolto che ha visto organi...
    Provincia

    Asl Foggia, attivato il nuovo sistema di endoscopia digitale

    Nuovo sistema di endoscopia con teleconsulto e telerefertazione. ASL Foggia ha attivato EndoXweb, soluzione...
    Cronaca

    Fallita rapina ieri pomeriggio a portavalori sull’A14, arrestati tre cerignolani

    Un commando di sette persone sarebbe entrato in azione ieri pomeriggio per assaltare due...
    Attualità

    Torre Alemanna, alla scoperta del “Borgo Stregato” camminando a lume di torcia

    Esplorare e conoscere Torre Alemanna nel periodo più spettrale dell’anno, attraverso la visita serale...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Politica

    Attivato conto corrente per Gaza dal Comune, un piccolo contributo per la ricostruzione

    L’amministrazione comunale di Cerignola ha attivato un conto corrente per la raccolta di fondi...
    Calcio

    Coppa Italia di serie C, l’Audace Cerignola cerca la rivincita sul Casarano

    Torna in campo domani l'Audace Cerignola, per il debutto nella coppa Italia di serie...
    Politica

    Forza Italia Cerignola si rafforza sul territorio: nuove nomine e organizzazione interna

    Forza Italia Cerignola, a seguito del Congresso cittadino recentamente svolto che ha visto organi...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)