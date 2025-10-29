Coppa, l’Audace Cerignola supera il Casarano 2-1 e accede agli ottavi

Anche se in Coppa Italia, il Cerignola torna finalmente a sorridere: vittoria per 2-1 contro il Casarano e qualificazione agli ottavi di finale, sfatando così un tabù che vedeva l’Audace sempre eliminata al primo turno della competizione. Un successo meritato per i gialloblù, che potrebbe rappresentare la scossa giusta per rilanciarsi anche in campionato.

Come previsto, Maiuri attua un ampio turnover: tra i titolari si rivedono solo Todisco, Cretella ed Emmausso. Esordio assoluto per Iliev tra i pali e per Ballabile sulla fascia destra, mentre dal primo minuto trovano spazio anche Parlato e Gambale, schierato accanto a Emmausso in attacco. Di Bari, invece, opta per meno rotazioni e conferma un tridente offensivo di qualità con Chiricò, Perez e Cajazzo, oltre a Lulic in mediana e Celiento spostato sulla fascia.

L’avvio è vivace e già al 6’ il Cerignola sfiora il vantaggio con Cretella, ma Bacchin si oppone con prontezza. Due minuti dopo è Ruggiero a rendersi pericoloso: la sua conclusione si stampa sul palo, a portiere battuto. Il Casarano risponde al 17’ con una ripartenza firmata Perez–Chiricò, ma Spaltro chiude in extremis. I padroni di casa restano comunque più propositivi: Ballabile va vicino all’incrocio al 26’, poi impegna ancora Bacchin qualche minuto dopo. Il vantaggio arriva al 42’: su corner di Cretella, Gambale svetta e insacca con una torsione da centravanti puro. Passano appena tre minuti e l’Audace raddoppia: Ruggiero scatta in profondità e con un elegante pallonetto supera Bacchin, firmando il 2-0 con cui si chiude la prima frazione.

Nella ripresa Di Bari inserisce Zanaboni per Di Dio, ma è ancora il Cerignola a sfiorare il gol: al 49’ Cretella colpisce la traversa, secondo legno di serata. Maiuri gestisce le energie e manda in campo Russo e Cuppone per Spaltro e Gambale. Proprio Cuppone ha due buone occasioni per chiudere il match, ma trova sempre l’opposizione di un attento Bacchin. L’Audace controlla senza affanni fino all’82’, quando Logoluso, servito da Millico, calcia fuori da buona posizione. Nel recupero, al 94’, il Casarano accorcia le distanze con Zanaboni (già in gol nel match di campionato), ma è troppo tardi per riaprire i giochi. Finisce 2-1: il Cerignola si qualifica agli ottavi e ritrova fiducia dopo un periodo complicato. Prossimo impegno di Coppa con il Potenza reduce da una vittoria ai rigori con il Monopoli.

AUDACE CERIGNOLA-CASARANO 2-1

RETI: 42’ Gambale (AC), 45’ Ruggiero (AC), 93’ Zanaboni (C).

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco (83’ Gasbarro), Cocorocchio, Spaltro (63’ Russo); Parlato, Ruggiero (73’ Sainz-Maza), Moreso, Cretella, Ballabile; Emmausso (83’ Dabizas), Gambale (63’ Cuppone). A disp.: Rizzuto, Fares, Vitale, Paolucci, Bianchini, Giuliodori, D’Orazio, Ianzano, Labranca. All. Maiuri.

CASARANO (3-4-3): Chiorra; Celiento, Guastamacchia, Barone; Cerbone (63’ Milicevic), Lulic, Logoluso, Di Dio (46’ Zanaboni); Chiricò (78’ Palumbo), Perez (71’ Millico), Cajazzo (71’ Malagnino). A disp.: Pucci, Chiorra, D’Alena, Malcore, Micello, Gega, Gyamfi. All. Di Bari.

Arbitro: Esposito (Napoli).

Ammoniti: Todisco (AC). Angoli: 4-1. Recuperi: 1’ pt, 4’ st.