Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportCalcioAudace Cerignola supera il Trapani 4-2: spettacolo e gol al Monterisi

    Audace Cerignola supera il Trapani 4-2: spettacolo e gol al Monterisi

    Calcio

    Pubblicato il

    da Gennaro Balzano
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Vittoria convincente per l’Audace Cerignola che allo stadio Monterisi supera il Trapani 4-2 al termine di una partita ricca di emozioni e occasioni. I gialloblù costruiscono il successo soprattutto nel primo tempo, mentre nella ripresa controllano il ritorno dei siciliani portando a casa tre punti preziosi.

    Dopo un avvio equilibrato, con il Trapani pericoloso al 9’ con Battimelli su assist di Ryder Matos, è il Cerignola a sbloccare il risultato. All’11’ ripartenza perfetta dei padroni di casa: Ruggiero raccoglie l’assist di Gambale e lascia partire un tiro a giro imprendibile per Galeotti, firmando l’1-0. Il Cerignola continua a spingere e dopo aver sfiorato il raddoppio al 29’ con Gambale, trova il 2-0 un minuto più tardi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gambale si libera dalla marcatura e insacca di testa. La squadra di Maiuri è in pieno controllo e al 38’ arriva anche il terzo gol: Paolucci calcia al volo dal limite dell’area e, complice una deviazione, supera Galeotti per il 3-0. Prima dell’intervallo il Trapani riesce però a rientrare in partita. Dopo un controllo al FVS, l’arbitro concede un calcio di rigore ai granata: al 45’+8 Celeghin dal dischetto spiazza Alessandro Russo e accorcia le distanze sul 3-1.

    Nella ripresa gli ospiti provano ad aumentare la pressione. Al 55’ Battimelli ha l’occasione per il 3-2 ma trova l’intervento decisivo di Martinelli in scivolata. Un minuto dopo il Cerignola potrebbe chiudere i conti, ma Ruggiero da pochi passi manda incredibilmente alto di testa su cross di Spaltro. Il quarto gol gialloblù arriva comunque al 77’: lancio di Cretella per Luca Russo, assist al centro e Gambale deposita in rete a porta vuota firmando la doppietta personale e il 4-1. Il Trapani non molla e al 79’ colpisce un palo con Stauciuc. Nel finale gli ospiti accorciano ulteriormente le distanze: all’84’ Vazquez lascia partire un destro preciso che supera Russo per il 4-2. Nei minuti conclusivi i siciliani provano a riaprire definitivamente la partita. Al 94’ Stauciuc ha una grande occasione con un mancino potente da dentro l’area, ma Russo risponde con un intervento decisivo che blinda il risultato. Nel recupero entra anche Bassino al posto di Martinelli, mentre Marcolini viene ammonito tra le fila del Trapani. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: l’Audace Cerignola conquista una vittoria meritata, mostrando efficacia offensiva e solidità nei momenti decisivi del match.

    Questo slideshow richiede JavaScript.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    “Siamo la scuola che celebra il cuore, l’emozione, l’empatia”

    È stato un momento di condivisione di emozioni e riflessioni l’evento conclusivo del progetto...
    Politica

    Cerignola, attivate nuove zone a vigilanza rafforzata dopo la riunione in Prefettura

    L’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella e il Comandante della Polizia Locale di Cerignola Antonio...
    Attualità

    Lunedì 9 marzo a Cerignola inaugurazione murales del progetto “Wonderwall”

    Si svolgerà lunedì 9 marzo 2026 alle ore 18.30 presso il Centro Educativo “Diorama”...
    Cultura

    Evento conclusivo “Abbraccio Sanremo Story”: allegria, partecipazione e 300mila visualizzazioni

    Si è svolto il 27 febbraio 2026, presso la sede della Cooperativa L’Abbraccio di...
    Calcio

    Ultimo turno infrasettimanale, l’Audace Cerignola accoglie il Trapani al “Monterisi”

    Ultimo turno infrasettimanale nel girone C di serie C, con l'Audace Cerignola che domani...
    Cultura

    Troilo e Cressida: l’Iliade di Shakespeare per tutti al “Mercadante” di Cerignola

    Il prossimo 7 marzo alle ore 21:00, il Teatro Mercadante dedica una serata speciale...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    “Siamo la scuola che celebra il cuore, l’emozione, l’empatia”

    È stato un momento di condivisione di emozioni e riflessioni l’evento conclusivo del progetto...
    Politica

    Cerignola, attivate nuove zone a vigilanza rafforzata dopo la riunione in Prefettura

    L’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella e il Comandante della Polizia Locale di Cerignola Antonio...
    Attualità

    Lunedì 9 marzo a Cerignola inaugurazione murales del progetto “Wonderwall”

    Si svolgerà lunedì 9 marzo 2026 alle ore 18.30 presso il Centro Educativo “Diorama”...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)