Audace Cerignola supera il Trapani 4-2: spettacolo e gol al Monterisi

Vittoria convincente per l’Audace Cerignola che allo stadio Monterisi supera il Trapani 4-2 al termine di una partita ricca di emozioni e occasioni. I gialloblù costruiscono il successo soprattutto nel primo tempo, mentre nella ripresa controllano il ritorno dei siciliani portando a casa tre punti preziosi.

Dopo un avvio equilibrato, con il Trapani pericoloso al 9’ con Battimelli su assist di Ryder Matos, è il Cerignola a sbloccare il risultato. All’11’ ripartenza perfetta dei padroni di casa: Ruggiero raccoglie l’assist di Gambale e lascia partire un tiro a giro imprendibile per Galeotti, firmando l’1-0. Il Cerignola continua a spingere e dopo aver sfiorato il raddoppio al 29’ con Gambale, trova il 2-0 un minuto più tardi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gambale si libera dalla marcatura e insacca di testa. La squadra di Maiuri è in pieno controllo e al 38’ arriva anche il terzo gol: Paolucci calcia al volo dal limite dell’area e, complice una deviazione, supera Galeotti per il 3-0. Prima dell’intervallo il Trapani riesce però a rientrare in partita. Dopo un controllo al FVS, l’arbitro concede un calcio di rigore ai granata: al 45’+8 Celeghin dal dischetto spiazza Alessandro Russo e accorcia le distanze sul 3-1.

Nella ripresa gli ospiti provano ad aumentare la pressione. Al 55’ Battimelli ha l’occasione per il 3-2 ma trova l’intervento decisivo di Martinelli in scivolata. Un minuto dopo il Cerignola potrebbe chiudere i conti, ma Ruggiero da pochi passi manda incredibilmente alto di testa su cross di Spaltro. Il quarto gol gialloblù arriva comunque al 77’: lancio di Cretella per Luca Russo, assist al centro e Gambale deposita in rete a porta vuota firmando la doppietta personale e il 4-1. Il Trapani non molla e al 79’ colpisce un palo con Stauciuc. Nel finale gli ospiti accorciano ulteriormente le distanze: all’84’ Vazquez lascia partire un destro preciso che supera Russo per il 4-2. Nei minuti conclusivi i siciliani provano a riaprire definitivamente la partita. Al 94’ Stauciuc ha una grande occasione con un mancino potente da dentro l’area, ma Russo risponde con un intervento decisivo che blinda il risultato. Nel recupero entra anche Bassino al posto di Martinelli, mentre Marcolini viene ammonito tra le fila del Trapani. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: l’Audace Cerignola conquista una vittoria meritata, mostrando efficacia offensiva e solidità nei momenti decisivi del match.

