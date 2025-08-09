Contattaci al 3286684015
    Audace Cerignola, torna in gialloblù il centrocampista Zak Ruggiero

    Audace Cerignola, torna in gialloblù il centrocampista Zak Ruggiero

    L'italoinglese (classe 2001) arriva a titolo temporaneo fino a fine stagione dal Trapani

    SportCalcio

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al termine della stagione sportiva 2025/2026, dall’F.C. Trapani 1905, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zak Ruggiero, per il quale si tratta di un ritorno a Cerignola. Classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile del Crotone. Ha esordito in Serie B nella stagione 2019/2020 con la maglia del club calabrese, per poi maturare esperienze tra i professionisti con le maglie di Pro Sesto e Lucchese sino a giungere in casa Audace Cerignola dove, in due stagioni, ha totalizzato 83 presenze, 5 reti e 5 assist. Con la casacca del Trapani ha, invece, collezionato da gennaio 2025: 14 presenze e 1 gol. Il Presidente Nicola Grieco, a nome di tutta la società, rivolge un caloroso bentornato a Zak: “Siamo felici di riaccogliere Zak nella nostra famiglia sportiva. Conosciamo le sue doti, il suo impegno e la sua serietà: elementi che rispecchiano pienamente i valori dell’Audace. Bentrovato, Zak!”.

