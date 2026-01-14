Contattaci al 3286684015
    Audace Cerignola, ufficiale la cessione di Cuppone alla Virtus Entella

    Audace Cerignola, ufficiale la cessione di Cuppone alla Virtus Entella

    L'attaccante salentino si trasferisce a titolo definitivo, lasciando i gialloblù dopo una stagione e mezza

    Luigi Cuppone è un nuovo giocatore dell’Entella. L’attaccante si trasferisce a Chiavari a titolo definitivo dall’Audace Cerignola. Il giocatore pugliese vanta una lunga carriera tra Serie C e Serie B, con 78 gol realizzati in 252 presenze tra i professionisti. In questa prima parte di stagione, con la maglia del Cerignola, tra campionato e Coppa Italia, Cuppone ha messo a referto 21 presenze condite da 6 gol. Più in generale, il calciatore salentino ha collezionato con i gialloblù 34 gettoni, con 12 realizzazioni in una stagione e mezza, dato che era stato acquistato dal Pescara, nell’estate 2024. La volontà del ragazzo di tornare in cadetteria (assaggiata qualche anno fa con la maglia del Cittadella) ha prevalso nel duello di mercato con la Salernitana, anch’essa fortemente interessata.

    «Sono molto contento di essere arrivato a Chiavari e non vedo davvero l’ora di mettermi a disposizione del mister. Per me si tratta di una grande opportunità e per questo voglio ringraziare sia la società che il direttore per avermi scelto. Ritrovo la Serie B dopo qualche anno dall’ultima volta e lo faccio con molta più maturità e consapevolezza dei miei mezzi. Sono sincero, in queste settimane ho avuto diverse possibilità, ma quando ho parlato con il direttore mi ha subito trasmesso l’identità di questo club. Quando si percepiscono voglia e serietà, non si può far altro che desiderare di vestire questa maglia. Ho giocato diverse volte contro l’Entella e ogni volta è stato sempre difficile venire a fare risultato qui. Ora che ho la possibilità di difendere questi colori sono onorato e non vedo l’ora di dare il massimo”, queste le prime parole di Cuppone in biancazzurro.

