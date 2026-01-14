Audace Cerignola, ufficiale la cessione di Cuppone alla Virtus Entella

«Sono molto contento di essere arrivato a Chiavari e non vedo davvero l’ora di mettermi a disposizione del mister. Per me si tratta di una grande opportunità e per questo voglio ringraziare sia la società che il direttore per avermi scelto. Ritrovo la Serie B dopo qualche anno dall’ultima volta e lo faccio con molta più maturità e consapevolezza dei miei mezzi. Sono sincero, in queste settimane ho avuto diverse possibilità, ma quando ho parlato con il direttore mi ha subito trasmesso l’identità di questo club. Quando si percepiscono voglia e serietà, non si può far altro che desiderare di vestire questa maglia. Ho giocato diverse volte contro l’Entella e ogni volta è stato sempre difficile venire a fare risultato qui. Ora che ho la possibilità di difendere questi colori sono onorato e non vedo l’ora di dare il massimo”, queste le prime parole di Cuppone in biancazzurro.