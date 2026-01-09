La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Di Tommaso. Il centrocampista, classe 2005, arriva in gialloblù dalla S.S. Lazio, dopo aver disputato la prima parte della stagione con la Casertana FC. Cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, Di Tommaso è un profilo giovane e di prospettiva che va a rinforzare il reparto di centrocampo a disposizione dello staff tecnico. Di Tommaso sarà subito a disposizione di mister Enzo Maiuri e indosserà la maglia numero 8. A Leonardo il nostro benvenuto e i nostri auguri di buon lavoro.
Audace Cerignola, ufficiale l’arrivo in prestito del centrocampista Di Tommaso
Il classe 2005 arriva dalla Lazio e nella prima parte della stagione ha giocato nella Casertana, sarà subito a disposizione del tecnico Maiuri
Pubblicato il
Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.
Ultimora
Sport
Nella prima del 2026, avversarie da podio per Pallavolo Cerignola ed Flv
Trascorsa la sosta per le festività natalizie, ripartono i campionati di serie B femminile...
Regione
Abbattimento delle liste d’attesa, pronto il primo provvedimento di Decaro
Come aveva annunciato nel momento della sua proclamazione, il primo provvedimento del presidente della...
Provincia
Asl Fg, conclusi interventi per oltre 8 milioni di euro nel 2025
ASL Foggia, nel corso del 2025, ha completato interventi per un totale di 8.263.648...
Calcio
L’Audace Cerignola sfida il Potenza, nel mirino l’operazione sorpasso in classifica
Nella seconda giornata di ritorno del girone C di serie C, l'Audace Cerignola ospita...
Attualità
Il Natale di Torre Alemanna che ha illuminato Borgo Libertà con luci e attività
Musica, giochi, laboratori, teatro, balli. E tanta voglia di divertirsi, condividere momenti di festa,...
Italia
Un solo click per impostare un viaggio
Un viaggio si può anzi si deve organizzare prima della partenza. Scegliendo l'applicazione giusta...
Altro su lanotiziaweb.it
Sport
Nella prima del 2026, avversarie da podio per Pallavolo Cerignola ed Flv
Trascorsa la sosta per le festività natalizie, ripartono i campionati di serie B femminile...
Regione
Abbattimento delle liste d’attesa, pronto il primo provvedimento di Decaro
Come aveva annunciato nel momento della sua proclamazione, il primo provvedimento del presidente della...
Provincia
Asl Fg, conclusi interventi per oltre 8 milioni di euro nel 2025
ASL Foggia, nel corso del 2025, ha completato interventi per un totale di 8.263.648...