Audace Cerignola, ufficiale l’arrivo in prestito del centrocampista Di Tommaso

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Di Tommaso. Il centrocampista, classe 2005, arriva in gialloblù dalla S.S. Lazio, dopo aver disputato la prima parte della stagione con la Casertana FC. Cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, Di Tommaso è un profilo giovane e di prospettiva che va a rinforzare il reparto di centrocampo a disposizione dello staff tecnico. Di Tommaso sarà subito a disposizione di mister Enzo Maiuri e indosserà la maglia numero 8. A Leonardo il nostro benvenuto e i nostri auguri di buon lavoro.