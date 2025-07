Aurelia Tonti nominata presidente del distretto unico del commercio

Aurelia Tonti, assessore alle Attività Produttive del Comune di Cerignola, è stata nominata Presidente del Distretto Unico del Commercio (DUC). L’occasione è buona anche per tracciare un primo bilancio dei suoi primi 100 giorni di attività in qualità di assessora. “Nel ringraziare il Sindaco e la Giunta per la nomina a Presidente del Distretto Unico del Commercio – afferma Tonti – in occasione dei primi 100 giorni dal mio insediamento vorrei ricordare il grande lavoro effettuato, con l’ausilio fondamentale degli uffici comunali, elencando solo alcune tra le più importati procedure portate a termine in tempi davvero rapidissimi:

Istituzione del Registro delle imprese storiche e conferimento del relativo premio di riconoscimento (svolgimento della prima edizione 2025 e rinnovo della seconda edizione nel 2026)

Proposta di project financing per la nascita di un’area grandi eventi

Premio in memoria di Donato Monopoli per le start up giovanili innovative

Dichiarazione dello stato di calamità per avversità atmosferiche

Avvio di interlocuzioni con le associazioni del comparto agricolo per l’individuazione di best practices avverso il fenomeno del caporalato

Riorganizzazione e formazione comunale

Revisione delle concessioni scadute e abusive

Installazione di nuove colonnine elettriche in città

Prosecuzione dei lavori per la manutenzione delle strade (rifacimento del manto stradale e buche)

Avvio di progetti in sinergia con la Camera di Commercio, ossia progetto De.Co di valorizzazione dei prodotti del territorio e progetto di contrasto all’abusivismo commerciale

Promozione dei saldi in favore delle attività commerciali in occasione del beach soccer

L’attività dell’assessorato ha visto inoltre l’avvio di modalità di lavoro in sinergia costante con le imprese e i lavoratori tramite un ciclo periodico di consultazioni con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative: Confcommercio; Confesercenti; Confindustria; CNA; Confartigianato, CIAAI; CIA; Coldiretti; Confagricoltura; Copagri; FIVA. Anche con i sindacati dei lavoratori sono state avviate proficue interlocuzioni, in particolare con la CGIL. Nei prossimi mesi verrà poi avviata un’importante attività di regolamentazione con l’aggiornamento del documento strategico del commercio, con il regolamento sui dehors nonché sulle migliorie da apportare al mercato settimanale, inoltre, si continuerà con la promozione delle nostre eccellenze: “In particolare, come Presidente del DUC il primo atto amministrativo ha riguardato l’attivazione di finanziamenti regionali per il marketing territoriale con la Festa della Bambinella a novembre”, sottolinea Tonti.

“Ci aspetta ancora tanto lavoro da fare e un cronoprogramma fitto di progetti e procedure da realizzare tra cui la riqualificazione della Terra Vecchia, la creazione di un consorzio per i nostri produttori agricoli, lo sviluppo economico e il rebranding della città con l’avvio di interlocuzioni con stakeholders esteri. Intanto ringrazio tutti coloro che quotidianamente non si risparmiano per dare il proprio contributo serio e costante al miglioramento della città”, conclude la neo presidente del DUC.