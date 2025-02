Auto urta trattore e poi si ribalta sulla ss16 bis, deceduta una 32enne di Cerignola

Una donna di 32 anni originaria di Cerignola (Foggia) è morta in un incidente stradale avvenuto intorno alle 6.30 del mattino di oggi, sulla statale 16 bis in direzione Foggia, all’altezza di San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-Trani). La vittima, che risiedeva a San Ferdinando, era alla guida di un’auto che, per cause in fase di accertamento, avrebbe urtato un trattore per poi ribaltarsi. Per la donna sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Il conducente del trattore è sotto shock. Sull’accaduto indagano i carabinieri. (ANSA)