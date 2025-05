Avanza ancora nei playoff la Flv Cerignola, ininfluente la sconfitta a Brindisi

Un altro gradino superato per la Flv Cerignola, che accede alla 4^ fase promozione dei playoff di serie C: ininfluente la sconfitta al tie break in casa dell’Aurora Volley Brindisi (25-23; 22-25; 25-18; 16-25; 16-14 i parziali), poiché alla formazione ofantina serviva la conquista di due set. É stata una partita avvincente, fra due squadre che non si sono risparmiate offrendo momenti di alta pallavolo, le brindisine hanno dato tutto ed escono assolutamente con l’onore delle armi. Conferme per entrambi gli schieramenti al via, coach Dilucia ha scelto: Puro in regia e Novia opposto; Martinelli e Valecce laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Polimeno ha risposto con: Kolomiiets al palleggio e Borelli sulla diagonale; Albanese e Spinelli di banda; Caramuscio e Fanigliulo sottorete, con Miceli e Mollica alternatesi in difesa. L’avvio di gara è favorevole alle ospiti: Martinelli per il 4-6, Piarulli per il 5-9 e alcuni errori di misura avversari portano il punteggio sul 6-12. L’Aurora però aggiusta il tiro e inesorabilmente si avvicina, agganciando la parità a quota 15 con l’ace di Borelli. Novia e Martinelli consegnano altri due minibreak, ma le adriatiche restano sul pezzo e in volata si aggiudicano la frazione inaugurale.

La prima parte del secondo set è favorevole alle padrone di casa: Albanese e Kolomiiets per il 10-6, un attacco out di Spinelli ed un muro di Puro valgono il sorpasso (10-11) con le ofantine a piazzare un discreto allungo con Martinelli (12-16). La sfida vive costantemente sul filo dell’equilibrio, perché il team di Polimeno raggiunge le rivali a 17 (Borelli) prima che Martinelli firmi il 19-22. Ancora parità, poi la Flv sigla tre punti consecutivi ed è Piarulli a mandare le squadre al cambio di campo. Di nuovo e sempre punto a punto, anche nel terzo periodo: sorpassi e controsorpassi, con le coppie Spinelli-Albanese da una parte e Martinelli-Piarulli dall’altra a spiccare in prima linea. Cerignola conduce di misura fino a metà parziale, ma dal 16-15 sono le biancazzurre ad accelerare notevolmente, accumulando quel divario concretizzato da Borelli per il 2-1 provvisorio.

Il quarto set è decisivo: ottima partenza delle rossogialloblù (Novia per il 3-6), l’Aurora pareggia a quota 7 e successivamente parte la grandissima progressione cerignolana, innescata da un atteggiamento risoluto e compatto di tutta la squadra, con Martinelli e Mansi terminali offensivi nel frangente. Ben otto set point a disposizione, Novia chiude il discorso qualificazione mettendo giù il pallone da seconda linea. Il tie break viene giocato solo per onor di firma, con ampie rotazioni da ambo le parti: Dilucia inserisce Rivarola, Lupi, Arcieri, Diciolla e De Salvo. Si va al cambio di campo sul 3-8, Brindisi poi recupera e va sul 14-9 e ai vantaggi si aggiudica la partita.

Un match che si è confermato ostico come nelle attese della vigilia, il sestetto di Dilucia ha tenuto botta mostrando capacità di soffrire e reagire, avanzando così in questo lungo cammino degli spareggi promozione. Nella prossima fase, l’avversario sarà l’Asem Bari oppure la Gioiella Volley Academy, il cui confronto di ritorno verrà disputato questa sera. In ogni caso, la gara di andata sarà al pala “Tatarella”, da definire giorno e orario.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 5, Novia 9, Martinelli 23, Valecce 4, Piarulli 12, Mansi 9, Rivarola 2, Lupi, Arcieri 2, Diciolla, Di Schiena (L1), De Salvo (L2).