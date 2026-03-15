Bari si arrende al tie break, la Flv Cerignola intasca due punti ed è virtualmente salva

Nuova affermazione esterna al quinto set per la Flv Cerignola, passata sul campo della Just British Volley Project Bari (25-21; 11-25; 19-25; 25-16; 9-15 i parziali). Coach Dilucia deve rinunciare all’indisponibile Iacca, schierando Mansi in coppia con Piarulli in posto 3, confermando le restanti scelte: Trinca in regia e Fanelli opposto; Giometti e Martinelli laterali, più Di Schiena libero. Girgenti ha risposto inizialmente con: Gagliardi al palleggio e Buono sulla diagonale; Castellano e Konovalova di banda; Bruno e Trentadue sottorete, con Cofano in difesa. Avvio con un 4-2 per Bari, le ospiti però recuperano e sorpassano in un match già parecchio intenso: le locali piazzano il break (8-6) e a seguire vanno sul 10-6 insistendo dal servizio, causando il timeout di Dilucia. Il vantaggio delle biancorosse però si dilata sul 12-6: Cerignola non riesce ad ingranare, concedendo parecchio e restando a distanza. Tuttavia arriva la reazione, l’ace di Piarulli vale il 16-15, Martinelli aggancia con una diagonale strettissima a 17: la Just British torna a maturare due lunghezze di margine (20-18, 23-21), la battuta di Konovalova dà il 24-21, palla set subito concretizzata.

La seconda frazione si apre con il 3-5 in primo tempo di Mansi, Fanelli aggiunge un altro punto: Martinelli timbra il 4-8 con le ofantine indubbiamente più ordinate che subiscono comunque il ritorno avversario (7-8). Giometti fa riprendere un po’ di margine (7-11), ace Mansi per il +5 (8-13), ancora Giometti imperversa in prima linea (9-15). Cerignola prende il largo anche grazie ad un proficuo turno in battuta di Trinca (9-20): sul 10-21 Rivarola per Martinelli, la neoentrata subito ad iscriversi nel tabellino punti e si va al cambio di campo in un parziale scivolato via rapidamente. Partenza del terzo periodo identica al primo (4-2) e sorpasso Giometti: due muri baresi per il 9-7, rossogialloblù che tornano ad essere un po’ incostanti mentre la Just British ritrova efficacia. Parità comunque a 12, parallela di Fanelli per il 12-13, in lungolinea pure Martinelli per il +2 (13-15): ace Piarulli per il 14-17, ancora Martinelli allunga prima del rientro avversario sino al 18-19. Poi tre punti di fila ofantini, Piarulli consegna cinque set point, Giometti a muro mette la freccia momentanea nel punteggio.

Martinelli per il 3-5 presto annullato dalle ragazze di Girgenti, che a loro volta passano a condurre sul 7-5: Dilucia inserisce Puro al palleggio per Trinca, Trentadue dai nove metri fa 10-7 e le padrone di casa aggiungono altre due lunghezze. Non demordono le rossogialloblù (16-14), una dubbia chiamata arbitrale a sfavore mette il turbo a Gagliardi e compagne: sul 21-15 il tie break sembra ormai imminente, sensazione confermata dalla finale progressione barese. Nel set corto torna in regia Trinca, Fanelli porta al cambio di campo sul 4-8: le ospiti continuano a correre, ampliando via via il margine. Martinelli per sette match point, alla terza opportunità arriva il segnale di chiusura di una sfida vivace e assai combattuta.

Con la terza vittoria consecutiva, la Flv tocca quota 33 in classifica e ormai manca solo la matematica per acquisire la salvezza: un verdetto che potrebbe arrivare nel prossimo turno, quando sabato 21 arriverà al pala “Tatarella” la Sirdeco Pescara, fanalino di coda del girone I di B2.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Trinca 3, Fanelli 9, Giometti 21, Martinelli 14, Piarulli 12, Mansi 6, Rivarola 1, Puro, Di Schiena (L).