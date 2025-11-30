Contattaci al 3286684015
    Battuta anche la Fiamma Torrese, terzo successo di fila per la Flv Cerignola

    Al pala "Tatarella" sinora le rossogialloblù sono andate sempre a segno: diventano 16 i punti in classifica della squadra allenata da Dilucia

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Emanuele Parlati
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Al pala “Tatarella”, arriva la terza vittoria consecutiva per la Flv Cerignola: nell’ottava giornata del girone I di serie B2, superata 3-0 l’Academy Volley Fiamma Torrese (25-16; 25-22; 25-15 i parziali). Coach Dilucia conferma il 6+1 di partenza, composto da: Trinca al palleggio e Fanelli opposto; Giometti e Martinelli sulle bande; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Dall’altra parte, Salerno ha schierato inizialmente: Langella in regia e Rojecka sulla diagonale; Anna Ferrara e Prisco laterali; Passante e Liguori sottorete, con Azzurro in difesa. Si parte con un 4-1 che diventa subito 4-3: doppio ace Martinelli per il 7-3, muro di Trinca su Prisco (9-4) e Giometti allunga ancora, provocando il timeout ospite. Ofantine molto produttive al servizio (13-5) e divario che si mantiene sempre ampio, arrivando a doppiare le distanze (18-9): otto set point, alla prima occasione è Martinelli a mandare le squadre al cambio di campo.

    Continuano a spingere le rossogialloblù (5-1), grazie alla solita incisività dai nove metri: alcune sbavature però consentono alle oplontine di tornare sotto e agganciare a quota 8. Giometti e Piarulli per un nuovo break (10-8), ingrandito di altre due lunghezze: Martinelli a muro per il 16-13, solo che la sfida nel frangente è certamente più equilibrata perché le campane restano incollate. Ancora parità (17-17), poi Giometti fa partire lo scatto decisivo (23-20): Fanelli per quattro palle set, una invasione a rete della Fiamma Torrese consegna il doppio vantaggio. Altro avvio sprint per le padrone di casa (5-1, ace Trinca per l’8-3), che gestiscono pur senza imporre ritmi esagerati: sull’11-6 Valecce si alterna con Di Schiena in seconda linea, fast di Mansi e Martinelli a muro col tabellone a segnare il 15-7. Nel finale, spazio anche per Rivarola e Puro, rispettivamente per Fanelli e Trinca: il match ha il suo epilogo in virtù di un errore in battuta delle viaggianti.

    Diventano 16 i punti in classifica della Flv, sinora sempre vincente fra le mura amiche, capitalizzate al meglio le due sfide con formazioni collocate nelle retrovie. Nel prossimo turno, insidiosa trasferta sul campo dell’Arabona (sconfitta ieri al tie break a Salerno), primo di due impegni consecutivi lontano da casa.

    Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

    Trinca 5, Fanelli 7, Giometti 12, Martinelli 19, Piarulli 10, Mansi 5, Rivarola, Puro, Di Schiena (L1), Valecce (L2).

