Beach soccer, Tonti e Conversano: «Diffuse notizie errate e deliberatamente fuorvianti»

“L’evento legato al beach soccer è coinciso con l’avvio dei saldi, unitamente alla collaborazione di Confcommercio. L’iniziativa ha avuto un grande successo non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale grazie al lavoro dell’amministrazione, in particolare dell’assessora Teresa Cicolella e del Consigliere comunale Matteo Conversano, e di questa enorme visibilità hanno beneficiato i commercianti che hanno inteso aderire alla manifestazione in concomitanza dell’avvio dei saldi”. Queste le dichiarazioni dell’assessora alle Attività produttive Aurelia Tonti rispetto a notizie circolate nelle scorse ore a mezzo stampa. “Nelle fasi preparatorie e antecedenti all’evento l’assessorato alle Attività produttive ha ricevuto con cadenza quasi giornaliera tutte le associazioni di categoria che ne hanno fatto richiesta, dando la massima disponibilità a sinergie costruttive per la promozione dei saldi senza dispendio di spesa pubblica. Confcommercio, in questa particolare occasione, ha manifestato una grande volontà di partecipazione oltre che un’abnegazione al lavoro encomiabile e a loro va il mio personale e più sentito ringraziamento”, ha aggiunto l’assessora Tonti.

“Allo stesso modo sono costretta, mio malgrado, a replicare alle innumerevoli informazioni errate divulgate a mezzo stampa dal Comitato Commercianti e Partite IVA di Cerignola, tramite il portavoce sig. Vincenzo Specchio. Quest’ultimo è stato sempre ascoltato sia da me che dal Consigliere Conversano e a lui, al pari degli altri, è stata data la massima disponibilità a essere coinvolto nell’evento con l’avvio dei saldi (ovviamente senza dispendio di spesa pubblica), tuttavia nessuna proposta di collaborazione è mai arrivata”, ha sottolineato l’assessora Tonti. “Le affermazioni diffuse oltre ad essere profondamente errate nei contenuti, risultano anche deliberatamente fuorvianti, contribuendo a diffondere una narrazione falsa rispetto a quanto realmente accaduto”, ha affermato il Consigliere comunale Matteo Conversano. “È bene ricordare – e posso testimoniarlo personalmente –che qualche giorno prima dell’evento il sig. Specchio ha contattato sia il sottoscritto che l’assessora Tonti per chiedere informazioni sull’iniziativa e per valutare un’eventuale partecipazione dei suoi associati (per dovere di chiarezza, parliamo di circa 20 persone e non è nemmeno chiaro se siano effettivamente esercenti o semplicemente iscritti alla sua realtà politica)”, ha continuato il Consigliere Conversano.

“Uno dei momenti centrali dell’iniziativa è stato il tour realizzato dai campioni del Mundial Beach Soccer che hanno visitato varie attività del centro cittadino, incontrando imprenditori locali, assaporando le eccellenze del territorio e contribuendo a promuovere l’immagine della nostra città anche attraverso i loro canali social. Questa attività è stata organizzata in collaborazione con Confcommercio ma — e questo va detto chiaramente — la stessa possibilità di coinvolgere le attività aderenti al suo Comitato è stata espressamente proposta al sig. Specchio sia dal sottoscritto che dall’assessora Tonti”, ha evidenziato Conversano. “Quando ha capito che non c’erano fondi pubblici in gioco e che il fine dell’evento era puramente promozionale e non strumentale si è eclissato, salvo poi tornare sulla scena a manifestazione conclusa con un attacco pretestuoso, alimentando polemiche che poco hanno a che fare con l’interesse della città. Comprendo che il grande successo riscosso dall’iniziativa, come testimoniato da immagini, partecipazione e apprezzamenti ricevuti, possa aver generato nel sig. Specchio qualche riflessione sul proprio operato. Ma forse dovrebbe essere lui, oggi, a dare conto ai propri associati (o iscritti di partito) del perché abbia scelto di non aderire a un’iniziativa aperta e inclusiva, che ha coinvolto diverse realtà locali”, ha aggiunto Conversano. “Infine, invito il sig. Specchio a riflettere sul proprio operato e magari a confrontarsi apertamente con i suoi stessi associati, che sono i primi a poter giudicare se la sua rappresentanza li stia tutelando o semplicemente trascinando in uno scontro politico privo di fondamento”, ha concluso il Consigliere Conversano.