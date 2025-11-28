Contattaci al 3286684015
    “Benvenuti in casa Esposito” arriva al Roma Teatro di Cerignola

    Domani sera alle 21 Giovanni Esposito porta in scena la commedia di Alessandro Siani, tra risate, colpi di scena e la Napoli più autentica

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Sarà Giovanni Esposito, tra i volti più amati del cinema e della comicità napoletana, a portare in scena al Roma Teatro di Cerignola, ‘Benvenuti in casa Esposito’, la commedia firmata da Alessandro Siani. L’appuntamento è fissato per sabato 29 novembre alle ore 21.00. Lo spettacolo, tratto dall’omonimo romanzo bestseller diventato un caso letterario e adottato da scuole, istituzioni e associazioni impegnate nella promozione della legalità, mescola dialoghi esilaranti, ritmo serrato e una forte carica etica. Con ironia e leggerezza, mette a nudo le contraddizioni e gli aspetti più grotteschi della malavita, richiamando la grande tradizione comica partenopea.

    Protagonista è Tonino Esposito, interpretato da Giovanni Esposito, che tenta goffamente di seguire le orme del padre Gennaro, boss del rione Sanità. Un’aspirazione maldestra che lo trascina in situazioni paradossali, scontri familiari e una serie di avventure ricche di comicità. Accanto al protagonista un cast di otto straordinari attori: Nunzia Schiano, Susy Del Giudice, Salvatore Misticone, Gennaro Silvestro, Carmen Pommella, Giampiero Schiano e Aurora Benitozzi. Benvenuti in casa Esposito è un racconto che diverte e fa riflettere, capace di unire comicità e dramma con uno sguardo autentico e senza filtri, nel puro stile napoletano. Per informazioni e biglietti è possibile telefonare al 338 2511672 o rivolgersi al botteghino del teatro, aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00 e, inoltre, il martedì, giovedì e nel giorno dello spettacolo dalle 10.00 alle 12.30.

