“Benvenuti in casa Esposito” arriva al Roma Teatro di Cerignola

Sarà Giovanni Esposito, tra i volti più amati del cinema e della comicità napoletana, a portare in scena al Roma Teatro di Cerignola, ‘Benvenuti in casa Esposito’, la commedia firmata da Alessandro Siani. L’appuntamento è fissato per sabato 29 novembre alle ore 21.00. Lo spettacolo, tratto dall’omonimo romanzo bestseller diventato un caso letterario e adottato da scuole, istituzioni e associazioni impegnate nella promozione della legalità, mescola dialoghi esilaranti, ritmo serrato e una forte carica etica. Con ironia e leggerezza, mette a nudo le contraddizioni e gli aspetti più grotteschi della malavita, richiamando la grande tradizione comica partenopea.

Protagonista è Tonino Esposito, interpretato da Giovanni Esposito, che tenta goffamente di seguire le orme del padre Gennaro, boss del rione Sanità. Un’aspirazione maldestra che lo trascina in situazioni paradossali, scontri familiari e una serie di avventure ricche di comicità. Accanto al protagonista un cast di otto straordinari attori: Nunzia Schiano, Susy Del Giudice, Salvatore Misticone, Gennaro Silvestro, Carmen Pommella, Giampiero Schiano e Aurora Benitozzi. Benvenuti in casa Esposito è un racconto che diverte e fa riflettere, capace di unire comicità e dramma con uno sguardo autentico e senza filtri, nel puro stile napoletano. Per informazioni e biglietti è possibile telefonare al 338 2511672 o rivolgersi al botteghino del teatro, aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00 e, inoltre, il martedì, giovedì e nel giorno dello spettacolo dalle 10.00 alle 12.30.