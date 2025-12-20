Biblioteca di Comunità di Cerignola: proposta l’indizione di un referendum online per la scelta del nome

La nuova Biblioteca di Comunità di Cerignola, frutto di un articolato percorso amministrativo, di investimenti pubblici, si appresta a diventare uno dei principali presìdi culturali e sociali della città. Un luogo pensato per la lettura, lo studio, l’incontro e la partecipazione, aperto a tutte le generazioni. Proprio per il suo valore simbolico e identitario, è stata presentata una mozione consiliare a firma del Consigliere Tommaso Sgarro, che impegna l’Amministrazione comunale a indire un referendum online per la scelta del nome da attribuire alla Biblioteca. Nelle ultime settimane, il dibattito pubblico cittadino ha visto emergere più proposte di intitolazione, avanzate da cittadini, associazioni e studiosi della storia locale. Tra queste la proposta da parte dello Storico locale Giovanni Montingelli di intitolare la Biblioteca a Saverio Pugliese, bibliotecario e studioso che ha segnato profondamente la storia culturale di Cerignola, accanto ad altre ipotesi ugualmente significative come quella della stimata preside del Liceo Classico, Giuseppina Pizzi Labia. Una pluralità di proposte che testimonia l’attenzione e il coinvolgimento della comunità su un tema di grande valore civico.

«Alla luce di questo confronto aperto – scrive il Consigliere Sgarro -, la proposta di un referendum online nasce dall’esigenza di garantire una scelta condivisa, trasparente e partecipata, coerente con lo spirito stesso di una “biblioteca di comunità”. Le moderne tecnologie digitali consentono oggi di attivare forme di consultazione popolare ampie e accessibili, favorendo la massima partecipazione dei cittadini». «L’obiettivo è quello di restituire alla città non solo uno spazio fisico rinnovato, ma anche un segno identitario costruito collettivamente, capace di rappresentare la memoria, i valori e le aspirazioni culturali di Cerignola. “Una biblioteca di comunità – si legge infatti nella mozione – non può che nascere da una scelta della comunità. Decidere insieme il suo nome significa rafforzare il senso di appartenenza e riconoscere il valore della partecipazione democratica”».

«Con l’indizione del referendum online, Cerignola avrebbe l’opportunità di compiere un passo avanti verso una cittadinanza attiva e consapevole, rendendo i cittadini protagonisti di una decisione destinata a segnare nel tempo la vita culturale della città».