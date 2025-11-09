Boccata d’ossigeno per il Cerignola, vittoria sul Sorrento e tre punti per chiudere la serie nera

Autentica boccata d’ossigeno per il Cerignola, che passa a Potenza 1-2 sul Sorrento, mettendo fine alla serie negativa di cinque sconfitte consecutive in campionato. Pur con qualche brivido nel segmento conclusivo, l’Audace porta a casa tre punti pesantissimi per la propria classifica. Maiuri lancia dal 1′ Parlato, modificando l’assetto in un 3-4-2-1: Gambale unico riferimento offensivo sostenuto da Paolucci e D’Orazio, Emmausso inizialmente in panchina. Qualche modifica anche per Conte, che però nel 3-5-2 lascia immutato il tandem avanzato formato da D’Ursi e Plescia. Una conclusione dalla distanza di Bianchini alzata in corner da Harrasser apre i cenni di cronaca, con l’Audace che sblocca il parziale al minuto 11. Da altro angolo, Harrasser devia il colpo di testa ravvicinato di Parlato, ma nulla può sul tap in da pochi passi di capitan Martinelli, al primo centro in campionato. L’approccio assai positivo degli ofantini si conferma al 17′, quando D’Orazio ben lanciato in profondità, scaglia un mancino sul quale il portiere dei campani si salva in due tempi, evitando il raddoppio. I padroni di casa provano a reagire, ma si affidano inizialmente a soluzioni personali, D’Ursi prova il destro a giro al 27′, palla larga. Le ‘cicogne’ sono costrette ad arretrare il baricentro per via della pressione dei costieri, anche se non si verificano consistenti occasioni pericolose. Di contro, l’Audace si fa minacciosa poco prima dell’intervallo in due occasioni, entrambe con Paolucci: prima una volèe da angolo di D’Orazio deviata da un difensore per un altro tiro dalla bandierina, poi un diagonale troppo sporco per inquadrare lo specchio di porta. Si va all’intervallo con gli uomini di Maiuri avanti di misura.

C’è Bolsius al rientro dagli spogliatoi per il Sorrento, ma il Cerignola apre la seconda metà di gara nel migliore dei modi: Russo punta e salta il diretto avversario sulla sinistra, morbido cross che trova appostato sul secondo palo Gambale, appoggio di testa in fondo al sacco ed è 0-2. Terzo centro consecutivo fra campionato e coppa Italia per l’attaccante ex Pineto. Sabbatani infoltisce la pattuglia di avanti dei costieri, si gioca sotto una pioggia battente ed incessante. Cretella ed Emmausso i primi mutamenti dalla panchina, Maiuri torna al 3-5-2 puro con due attaccanti di ruolo. Il Sorrento tenta qualche timido affondo, ma Iliev non corre sostanziali pericoli. Troppo debole e imprecisa la girata di Plescia, fuori misura il tentativo di Bolsius fra i rossoneri, nei quali subentra un altro elemento offensivo, Santini: D’Ursi va a lambire il montante alla sinistra di Iliev. Gialloblù vicinissimi al tris all’80’, quando Parlato con un tracciante centra il legno: il portiere bulgaro deve invece intervenire su Sabbatani, compiendo il primo intervento di serata. Cocorocchio e Spaltro (oltre a Dabizas subentrato in precedenza) a terminare i cambi, ma il finale pepato lo aggiunge Bolsius: all’88’ da circa trenta metri crea un gioiello col mancino a togliere le ragnatele dal sette. L’Audace sbanda, Iliev allunga in angolo il tiro di Santini, con l’undici di Conte all’arrembaggio totale ma il risultato non cambia più.

Il Cerignola brinda ad una vittoria che mancava dal 23 settembre, nell’altro blitz esterno di Salerno: diventano così 13 i punti in graduatoria, una necessaria e doverosa iniezione di fiducia per ritrovare entusiasmo ed autostima. Nel prossimo turno, ancora un impegno lontano da casa: ad attendere gli ofantini ci sarà il Giugliano, ieri corsaro nel domicilio dell’Atalanta Under 23.

SORRENTO-AUDACE CERIGNOLA 1-2

Sorrento (3-5-2): Harrasser; Solcia, Carillo, Colombini; Paglino (71’ Santini), Cuccurullo (79’ Esposito), Riccardi (46’ Bolsius), Cangianiello, Crecco (55’ Sabbatani); Plescia, D’Ursi. A disposizione: Del Sorbo, Piras, Potenza, Shaw, Tonni, Russo D., Matera. Allenatore: Mirko Conte.

Audace Cerignola (3-4-2-1): Iliev; Todisco, Martinelli, Gasbarro; Parlato (85’ Cocorocchio), Vitale, Bianchini (63’ Emmausso), Russo (85’ Spaltro); Paolucci, D’Orazio (63’ Cretella); Gambale (77’ Dabizas). A disposizione: Rizzuto, Fares, Ballabile, Giuliodori, Sainz-Maza, Moreso, Ianzano, Ruggiero. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Reti: 11’ Martinelli (AC), 51’ Gambale (AC), 88’ Bolsius (S).

Ammoniti: Riccardi, Crecco, Sabbatani, Colombini, Carillo (S); Martinelli (AC).

Angoli: 5-7. Fuorigioco: 3-1. Recuperi: 2’ pt, 6’ st.

Arbitro: Dini (Città di Castello). Assistenti: Tomasi (Schio)-Cecchi (Roma 1). Quarto ufficiale: Leone (Barletta). Operatore FVS: Monaco (Sala Consilina).