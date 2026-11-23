Francesco Bonito ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco di Cerignola. Lo comunica con una lettera indirizzata alla segretaria generale del Comune, Paola Alessandra Ferrucci, nella quale ricostruisce le ragioni politiche della decisione e si riserva di avviare consultazioni per valutare un’eventuale prosecuzione del percorso amministrativo.

All’origine della scelta, secondo quanto scrive il primo cittadino, c’è l’esito della richiesta rivolta nelle ultime ore ai consiglieri di maggioranza: manifestare un sostegno concreto all’azione politico-amministrativa dell’amministrazione comunale. Bonito distingue le risposte ricevute. Da una parte registra il pieno appoggio dei gruppi civici, ai quali rivolge un ringraziamento; dall’altra denuncia un duro attacco della segreteria politica cittadina del Partito Democratico, rivolto alla sua persona anche oltre il ruolo istituzionale. A questo, sottolinea, non sarebbe seguita alcuna presa di distanza del gruppo consiliare del PD.

È su queste premesse che il sindaco motiva le dimissioni, dichiarando di dover prendere atto della mancanza di fiducia di una maggioranza a sostegno della propria persona e dell’amministrazione che guida. La conclusione è esplicita: «Rassegno pertanto le mie dimissioni». La lettera lascia tuttavia aperto uno spazio di confronto. Nel passaggio finale, Bonito si riserva di avviare tutte le consultazioni necessarie per valutare se esistano le condizioni per proseguire il percorso amministrativo. Le dimissioni portano così sul piano istituzionale la frattura politica descritta dal sindaco. L’eventuale prosecuzione dell’esperienza amministrativa resta una possibilità da verificare attraverso le consultazioni richiamate nella comunicazione.