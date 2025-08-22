“𝑁𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑖 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑀𝑖𝑐ℎ𝑒𝑙𝑒 𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖, 𝑠𝑒𝑝𝑝𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 ‘𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒’. 𝑆𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑟𝑖𝑙𝑎𝑠𝑐𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑎 𝑡𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝑚𝑎 𝑚𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑜 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒”. “𝑁𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒, 𝑝𝑒𝑟𝑜̀ 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑖𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑒̀ 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑖 𝑡𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑖 𝑠𝑢𝑜𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑢𝑟𝑔𝑒 𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎. 𝑁𝑜𝑛 𝑐𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑖 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑖, 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀, 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑖𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑒̀ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒”. “𝐼𝑛𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒, 𝑣𝑜𝑟𝑟𝑒𝑖 𝑟𝑖𝑏𝑎𝑑𝑖𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖 𝑎 𝑐𝑢𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝐹𝑜𝑔𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑖, 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑧𝑖𝑎 𝑒 𝑙’𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎”. Così il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito.
Bonito su Romano: «Affermazioni gravi, urge un chiarimento»
Il sindaco di Cerignola prende posizione circa il video del suo consigliere di maggioranza
