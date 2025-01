Bonus di benvenuto di casinò: come funzionano?

I casinò online sono una delle attività d’intrattenimento e svago più apprezzate dai giocatori in Italia. Il fenomeno è in forte crescita negli ultimi anni, ma guai a pensare che sia qualcosa di nuovo: è dagli anni ‘90 che le sperimentazioni sui siti di casinò online sono in atto. Oggi, la tecnologia ha fatto passi da gigante e consente a milioni di utenti di giocare allo stesso tempo tramite le proprie piattaforme digitali. La sicurezza è massima e l’esperienza coinvolgente. Per i nuovi utenti, inoltre, c’è un incentivo che fa davvero gola: il bonus di benvenuto. Ma come funzionano questi bonus per i nuovi iscritti? L’articolo di oggi cercherà di mostrare la realtà di questi strumenti capaci di aumentare il coinvolgimento e far divertire di più.

Che cos’è un bonus di benvenuto?

Un bonus di benvenuto è un incentivo che un sito di casinò online offre ai nuovi giocatori che decidono di registrare un conto di gioco. Se è la prima volta che ti iscrivi a una piattaforma di gioco online, allora potresti essere tu il prossimo giocatore a ottenere questo tipo di promozione e a sfruttarne i vantaggi. In generale, il bonus di benvenuto può riguardare le seguenti voci, che sono:

incremento percentuale dei fondi versati: il bonus di benvenuto più comune è questo. Se un giocatore vede che il bonus dice “Ottieni il 100% sulla tua ricarica”, significa che otterrai il doppio dei crediti sulla base del tuo deposito. Dunque, depositando per esempio 20€ potrai ottenerne altri 20 da utilizzare su tutte o alcune delle attività di casinò che il sito offre;

free spin: i giri gratis sono molto apprezzati dagli amanti delle slot machine online, dato che consentono di far girare i rulli senza spendere niente. Le piattaforme di gioco online li offrono spesso per far provare alcune slot specifiche, ma c’è la possibilità di riceverli e di usarli per quello che si vuole, incluse alcune attività di giochi di carte come il blackjack e il poker, oppure ancora la classica roulette online;

cashback: il rimborso totale o parziale di un credito giocato è una promozione interessante per chi vuole avere una tutela riguardo alle somme giocate.

Il bonus di benvenuto prevede spesso un primo deposito iniziale, ossia una somma che il giocatore deve depositare per avere accesso a tale promozione. Tuttavia, esistono anche i cosiddetti bonus di benvenuto senza deposito, che sono molto popolari e spiegati in dettaglio dagli esperti di https://affidabile.org/bonus-senza-deposito/. Questi bonus consentono di ottenere un bonus monetario, di free spin o altro senza fare alcun deposito iniziale. Insomma, i bonus senza deposito consentono di iniziare a giocare subito senza doversi preoccupare di preparare la carta di credito o un altro metodo di pagamento necessario a ricaricare il proprio conto di gioco. La crescente popolarità dei casinò online (e la forte crescita del settore) ha portato anche a un aumento del numero e delle tipologie di bonus di benvenuto. Tra l’altro, è stato riscontrato che i giocatori di casinò online possono ottenere oggi un bonus di iscrizione molto più alto rispetto che in passato. Questo fattore influisce sicuramente sulla scelta del sito di casinò a cui iscriversi e su cui passare il proprio tempo. Ora, la domanda che potrebbe sorgere spontanea è: come si fa a ottenere un bonus di benvenuto? Lo spieghiamo nel prossimo paragrafo.

La registrazione per ottenere il bonus di benvenuto

Per ottenere il bonus di benvenuto è necessario iscriversi a un nuovo sito di casinò online. Come funziona? Bisogna cliccare sul sito che più ci piace, avviare la registrazione di un conto di gioco, inserire tutti i dati personali che verranno richiesti dal sistema e poi iniziare a esplorare liberamente il sito. Durante la registrazione, il sito di casinò online ti chiederà con molta probabilità se vuoi già effettuare un primo deposito. Questa mossa appare logica se il bonus di benvenuto richiede un versamento iniziale (detto “Deposito qualificante”), ma qualora il sito di casinò preveda un bonus senza deposito allora la scelta è interamente a discrezione del giocatore. Dopo aver completato la registrazione, alcuni siti di casinò attivano il bonus in maniera automatica, mentre altri richiedono al giocatore di recarsi in una sezione dedicata (solitamente chiamata “Bonus” oppure “Promozioni”) e attivare manualmente l’incentivo. Anche in questo caso, la preferenza dipende dal giocatore: alcuni vogliono iniziare subito, altri vogliono aspettare, prendendo prima familiarità con il sito invece di cominciare a giocare.

Altre considerazioni da fare sui bonus di benvenuto

I bonus di benvenuto sono sottoposti a termini e condizioni che sarebbe meglio conoscere prima di giocare. Non perché ci siano dei tranelli o delle trappole, ma perché questi termini regolamentano il modo in cui il giocatore può utilizzare il bonus. È un po’ come un contratto nel mondo del calcio professionale: un contratto prevede delle regole che gli agenti e i calciatori stessi devono conoscere, come nel caso degli svincolati come Vuthaj che sono più liberi di agire e cambiare squadra. Conoscere le regole consente di muoversi nei modi giusti e fare le mosse più opportune. Nel mondo dei casinò online è la stessa cosa: un giocatore dovrebbe sempre leggere i termini e le condizioni di utilizzo. In particolare, bisogna sapere che ogni bonus di iscrizione è sottoposto a una durata temporale che non è infinita. Solitamente, un bonus di benvenuto è utilizzabile per i 7 giorni successivi dal momento dell’attivazione. Dopo questi giorni, scade e non è più utilizzabile. Alcuni casinò offrono termini più lunghi di 15 giorni o persino 1 mese, mentre in altri casi ci sono delle promozioni molto particolari che durano massimo 3 giorni. Per sapere quanto dura la promozione del casinò a cui vuoi iscriverti, leggi le condizioni e termini d’uso. Infine, sapevi che puoi tentare di prelevare il bonus di benvenuto? Potrai farlo se riesci a soddisfare i requisiti di puntata (detti anche “Di wagering”), che richiedono al giocatore di puntare un certo numero di volte la somma concessa in bonus. Anche qui, se vuoi saperne di più leggi i termini e condizioni: è spiegato tutto lì.