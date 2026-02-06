Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieAttualitàBorgo Tressanti si mobilita per non dimenticare: un appello alla coscienza collettiva

    Borgo Tressanti si mobilita per non dimenticare: un appello alla coscienza collettiva

    Mercoledì 4 febbraio si è tenuta una manifestazione per ricordare le vittime dell'Olocausto

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Mercoledì 4 febbraio, nella chiesa di San Giuseppe in Borgo Tressanti, si é tenuta una manifestazione per commemorare le vittime dell’Olocausto e per riflettere sulla drammatica attualità del messaggio di Primo Levi nel suo libro “Se questo è un uomo”. I ragazzi e le ragazze di Borgo Tressanti, con grande sensibilità e impegno, hanno messo in scena il primo capitolo del libro per ricordare le vittime dell’Olocausto e per sottolineare come, purtroppo, l’insegnamento del passato non sia stato sufficiente per evitare nuovi genocidi e nuove violazioni dei diritti umani. Questa manifestazione vuole essere un appello forte e deciso contro il silenzio e la complicità del mondo di fronte ai crimini contro l’umanità e alle discriminazioni. “Il silenzio del mondo è complicità” – come ha ben affermato la giornalista Shrouq Aila – e per questo “il dovere di documentare ciò che sta succedendo è fondamentale per non permettere che il mondo dica di non sapere”. È nostro dovere collettivo prendere coscienza di queste tragedie e agire per prevenirle.

    Borgo Tressanti, con questa manifestazione, vuole esprimere la sua ferma condanna di ogni forma di crimine contro l’umanità e di discriminazione, e vuole lanciare un appello alla comunità affinché agisca con determinazione per proteggere i diritti umani e prevenire nuove tragedie.

    Questo slideshow richiede JavaScript.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Cultura

    Giampaolo Morelli si racconta senza filtri al Roma Teatro di Cerignola

    Dopo i successi cult nei panni dell'Ispettore Coliandro e le prove d'attore con i...
    Calcio

    Audace Cerignola-Salernitana, amarcord ma poi punti pesanti in palio per entrambe

    La 25^ giornata del girone C di serie C propone all'Audace Cerignola la sfida...
    Attualità

    Festa del Cioccolato a Cerignola, dal 13 al 16 febbraio un ricco programma

    Giovedì 12 febbraio, alle ore 15:00 nella Sala Conferenze del Comune di Cerignola, si...
    Attualità

    Fuori pericolo dal botulismo un bimbo di nove mesi trasferito d’urgenza da Cerignola

    È fuori pericolo un bambino di 9 mesi arrivato in condizioni critiche all’ospedale pediatrico...
    Attualità

    A Cerignola domani momento di confronto sul referendum costituzionale

    Cerignola si prepara a riflettere sul prossimo referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Giovedì...
    Altri Sport

    Scacchi, Maria Carla Disanto si conferma campionessa provinciale

    Si è svolto nello scorso weekend a Foggia, presso il dopolavoro ferroviario, il campionato...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Cultura

    Giampaolo Morelli si racconta senza filtri al Roma Teatro di Cerignola

    Dopo i successi cult nei panni dell'Ispettore Coliandro e le prove d'attore con i...
    Calcio

    Audace Cerignola-Salernitana, amarcord ma poi punti pesanti in palio per entrambe

    La 25^ giornata del girone C di serie C propone all'Audace Cerignola la sfida...
    Attualità

    Festa del Cioccolato a Cerignola, dal 13 al 16 febbraio un ricco programma

    Giovedì 12 febbraio, alle ore 15:00 nella Sala Conferenze del Comune di Cerignola, si...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)