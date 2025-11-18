Boxe, Jacopo Bonavita campione italiano nella categoria 60 kg degli Under 15

Il pugile cerignolano Jacopo Bonavita l’ha fatto di nuovo: dopo il titolo regionale conquistato il mese scorso a Brindisi, si è laureato campione italiano Under 15 della categoria 60 kg, nella rassegna tricolore svoltasi a Roseto degli Abruzzi dal 13 al 16 novembre. L’atleta tesserato per la società canosina Boxe Di Palo ha compiuto un percorso netto, entrando in scena dai quarti di finale, in cui ha battuto Gabriel Biasco. In semifinale è arrivata la vittoria ai punti (con giudizio unanime) su Cristian Venturini, nella finalissima Bonavita ha sconfitto Daniel Viola nuovamente ai punti, facendosi preferire da quattro giudici su cinque. Nell’incontro decisivo, l’utilizzo del jab sinistro ha aperto la strada alle combinazioni vincenti e ravvicinate, utilizzando colpi d’incontro e ganci.

Anche nella manifestazione abruzzese, il giovane boxeur ofantino ha messo in mostra tutto il meglio del suo repertorio: impostazione tattica perfetta, colpi precisi ed assestati, una rapidità fulminea sul quadrato, oltre ad una condizione fisica davvero ideale. Premiati mesi duri di allenamento e di lavoro quotidiano in palestra assieme ai suoi maestri, dedizione e passione di Jacopo sono state fondamentali per vincere due competizioni così importanti e ravvicinate. Grande ovviamente la soddisfazione personale e della Boxe Di Palo, in un percorso di crescita costante e che prospetta adesso nuovi e ambiziosi obiettivi. Bonavita si conferma come una delle promesse più interessanti del panorama pugilistico italiano, con la corona italiana appena conquistata.