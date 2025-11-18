Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportAltri SportBoxe, Jacopo Bonavita campione italiano nella categoria 60 kg degli Under 15

    Boxe, Jacopo Bonavita campione italiano nella categoria 60 kg degli Under 15

    A Roseto degli Abruzzi percorso netto per il talento cerignolano, secondo alloro dopo il titolo regionale del mese scorso

    EvidenzaSportAltri Sport

    Pubblicato il

    da Emanuele Parlati
    Tempo di lettura previsto: 1 min.
    Foto Federazione Pugilistica Italiana

    Il pugile cerignolano Jacopo Bonavita l’ha fatto di nuovo: dopo il titolo regionale conquistato il mese scorso a Brindisi, si è laureato campione italiano Under 15 della categoria 60 kg, nella rassegna tricolore svoltasi a Roseto degli Abruzzi dal 13 al 16 novembre. L’atleta tesserato per la società canosina Boxe Di Palo ha compiuto un percorso netto, entrando in scena dai quarti di finale, in cui ha battuto Gabriel Biasco. In semifinale è arrivata la vittoria ai punti (con giudizio unanime) su Cristian Venturini, nella finalissima Bonavita ha sconfitto Daniel Viola nuovamente ai punti, facendosi preferire da quattro giudici su cinque. Nell’incontro decisivo, l’utilizzo del jab sinistro ha aperto la strada alle combinazioni vincenti e ravvicinate, utilizzando colpi d’incontro e ganci.

    Anche nella manifestazione abruzzese, il giovane boxeur ofantino ha messo in mostra tutto il meglio del suo repertorio: impostazione tattica perfetta, colpi precisi ed assestati, una rapidità fulminea sul quadrato, oltre ad una condizione fisica davvero ideale. Premiati mesi duri di allenamento e di lavoro quotidiano in palestra assieme ai suoi maestri, dedizione e passione di Jacopo sono state fondamentali per vincere due competizioni così importanti e ravvicinate. Grande ovviamente la soddisfazione personale e della Boxe Di Palo, in un percorso di crescita costante e che prospetta adesso nuovi e ambiziosi obiettivi. Bonavita si conferma come una delle promesse più interessanti del panorama pugilistico italiano, con la corona italiana appena conquistata.

     

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Politica

    Giannatempo: «Le voci sul mio ritiro menzogne di chi ha paura»

    «In questi giorni alcuni avversari politici, persino interni al partito, hanno diffuso notizie false...
    Attualità

    Arriva la ‘Bambinella’, il calore di una tradizione che profuma tutta Cerignola

    Mancano pochi giorni alla Bambinella e i cittadini cerignolani si preparano a festeggiare l’evento...
    Calcio

    Parlato decide a Giugliano, seconda vittoria consecutiva per l’Audace Cerignola

    Seconda affermazione esterna consecutiva per il Cerignola, a confermare la tradizione favorevole al "De...
    Sport

    Convincente successo della Flv Cerignola, 3-0 al Just British Volley Project Bari

    Vince e convince la Flv Cerignola, che nella sesta giornata del girone I di...
    Sport

    Stop esterno per la Pallavolo Cerignola: a Modica finisce 3-0

    La Pallavolo Cerignola esce sconfitta da Modica nella sesta giornata del campionato di Serie...
    Attualità

    Sabato 15 novembre torna la “FESTA DELLA VENDEMMIA” 2025

    Dopo il maltempo, la seconda serata della “Festa della Vendemmia”, in programma domenica 9...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Politica

    Giannatempo: «Le voci sul mio ritiro menzogne di chi ha paura»

    «In questi giorni alcuni avversari politici, persino interni al partito, hanno diffuso notizie false...
    Attualità

    Arriva la ‘Bambinella’, il calore di una tradizione che profuma tutta Cerignola

    Mancano pochi giorni alla Bambinella e i cittadini cerignolani si preparano a festeggiare l’evento...
    Calcio

    Parlato decide a Giugliano, seconda vittoria consecutiva per l’Audace Cerignola

    Seconda affermazione esterna consecutiva per il Cerignola, a confermare la tradizione favorevole al "De...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)