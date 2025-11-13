Brokeback Mountain arriva sul palco del Teatro Mercadante a Cerignola

L’entusiasmo per la straordinaria serata inaugurale con Giancarlo Giannini è ancora palpabile, ma il Teatro Mercadante non si ferma e si prepara ad accogliere un nuovo, intenso appuntamento che promette di emozionare profondamente il pubblico. Dopo il sold out che ha segnato il ritorno alla vita culturale del nostro teatro, la stagione 2025/2026 prosegue con uno spettacolo unico nel suo genere: “Brokeback Mountain”, una produzione teatrale che porta per la prima volta in Italia la celebre storia d’amore nata dalla penna di Annie Proulx. Wyoming, 1963: un’America rurale di estrema povertà fatta di piccoli villaggi e popolata da sparute comunità retrograde. Quando i diciannovenni Ennis e Jack accettano un lavoro da pastori su una montagna isolata, le loro certezze di vita cambieranno per sempre, segnando le loro vite con un amore irrefrenabile e nascosto lungo vent’anni. Un’indimenticabile storia di amore, lotta e accettazione che ha conquistato milioni di cuori in tutto il mondo, ora pronta a emozionare il pubblico italiano attraverso il linguaggio universale del teatro.

Per la prima volta in Italia, e dopo il grande successo londinese, “Brokeback Mountain” –basato sul racconto di Annie Proulx – si trasforma in una produzione teatrale con musiche dal vivo. Una “play with music” intima e spettacolare in cui i brani originali di Dan Gillespie Sells, interpretati dalla straordinaria voce di Malika Ayane e una live band, si intrecciano in modo indissolubile alla storia. La musica traccia paesaggi sconfinati e dà voce al tumultuoso mondo interiore dei due protagonisti, interpretati magistralmente da Edoardo Purgatori e Filippo Contri, accompagnati sul palco da Mimosa Campironi e Matteo Milani. Sul palco del Mercadante, la storia sarà accompagnata dalla live band composta da:

Marco Bosco al pianoforte (direzione musicale)

al pianoforte (direzione musicale) Giulio Scarpato al basso e contrabbasso

al basso e contrabbasso Giacomo Belli alle chitarre

La voce intensa e profonda di Malika Ayane darà vita alle composizioni originali, creando un’atmosfera coinvolgente e di forte impatto emotivo.

Lo spettacolo porta la firma di un team artistico di altissimo livello:

Regia e versione italiana: Giancarlo Nicoletti

Giancarlo Nicoletti Adattamento: Ashley Robinson

Ashley Robinson Musiche: Dan Gillespie Sells

Dan Gillespie Sells Scene: Alessandro Chiti

Alessandro Chiti Costumi: Giulia Pagliarulo

Giulia Pagliarulo Disegno luci: Giuseppe Filipponio

Un’esperienza coinvolgente e di forte impatto emotivo, per una storia d’amore universale e senza tempo, pronta ad appassionare e commuovere un’intera nuova generazione di spettatori con il potente messaggio che porta con sé e svelando emozioni e dettagli ancora inesplorati. I biglietti per questo straordinario spettacolo sono disponibili: Online su vivaticket.it oppure presso la Biblioteca comunale di Cerignola. Dopo il tutto esaurito della serata inaugurale, vi consigliamo di non attendere per assicurarvi il vostro posto!