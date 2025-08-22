Contattaci al 3286684015
    Bufera sulle parole di Romano, la condanna da parte di FdI e Forza Italia

    I parlamentari La Salandra, Lovecchio e Gatta condannano la dichiarazione del consigliere comunale di maggioranza di Cerignola, il quale in un video sui social ha prefigurato una trattativa Comune-Mafia oppure morire combattendo la guerra contro la malavita

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    «Dal Pd di Cerignola solo attacchi al Governo Meloni e nessuna assunzione di responsabilità sul disordine cittadino. Ancora più grave è l’uscita di un esponente della maggioranza, che di fatto invita ad accettare la malavita o immolarsi. Gli stessi che un tempo invocavano la lotta alla criminalità “con ogni mezzo”, oggi con Bonito sindaco scaricano la responsabilità sugli altri». Così, l’on. Giandonato La Salandra, a commento di un video pubblicato sui social dal consigliere di maggioranza Bonito, Michele Romano. «Così la legalità diventa un tema opzionale, mentre sindaco e assessore alla Sicurezza, social a parte, nei fatti disertano a persino i vertici in Prefettura, nonostante Cerignola sia citata nei report della DIA come epicentro di una perniciosa malavita imprenditoriale». «Questa terra – conclude l’on. Giandonato La Salandra – non ha bisogno di eroi ma di onestà e buon senso. La sicurezza è un dovere verso i cittadini, non una bandiera da agitare a corrente alternata. Mi auguro che tutte le forze politiche prendano le distanze da questi messaggi osceni: i silenzi rischiano di avere il sapore della complicità».

    Gli onorevoli Giorgio Lovecchio e Giandiego Gatta condannano con fermezza le dichiarazioni del consigliere comunale di Cerignola, Michele Romano, che ha invocato una “trattativa Comune-Mafia” come unica via per evitare la morte. Si tratta di parole gravissime e inaccettabili, che offendono la memoria di chi ha sacrificato la vita per la legalità e minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Lo Stato non tratta con la criminalità: la mafia si combatte con la legge, la giustizia e l’unità delle istituzioni. Chiediamo al consigliere Romano una immediata smentita e ai suoi riferimenti politici di prendere le distanze da simili affermazioni. La lotta alla mafia non ammette scorciatoie né cedimenti.

