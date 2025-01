Buona la prima del nuovo anno per la Flv Cerignola, 0-3 alla Primadonna Bari

Nel primo impegno del 2025 e al rientro dalle festività natalizie, la Flv Cerignola non sbaglia e conquista un’altra vittoria in trasferta, a spese della Primadonna Bari: 0-3 al palazzetto di San Pio (18-25; 18-25; 15-25 i parziali). Coach Dilucia, con Piarulli a riposo, schiera Lupi centrale in coppia con Mansi: confermato il resto della squadra che vede Puro in regia e Novia opposto; Martinelli e Valecce laterali, più Di Schiena libero. Volpicella ha risposto inizialmente mandando in campo: Lapenna alzatrice e Palmiotto sulla diagonale; Volpe e Colonna di banda; Mastropasqua e Gueva sottorete, con La Penna in difesa. Si parte con l’1-4 della Flv, sul 2-6 di Martinelli nato da un salvataggio di piede di Di Schiena c’è il timeout locale: Bari prova a tornar sotto (6-8) con Colonna al servizio, Novia interrompe la serie. Ace di Lupi per il 6-11, due vincenti di Mansi dai nove metri (10-16) e un diagonale di Novia tiene a debita distanza le avversarie (12-19). Martinelli consegna il primo set point, Lupi concretizza subito a muro.

Puro due volte di seconda per il 2-4 iniziale della seconda frazione, Novia porta il punteggio sul 2-6. Stavolta l’interruzione del tecnico della Primadonna ha migliori effetti, perché c’è un riavvicinamento fino al 5-7. Cerignola tiene un piccolo margine, ampliato da Novia (8-11) prima che le biancorosse infilino quattro punti di fila per il sorpasso: Martinelli rimette la freccia e sale decisamente in cattedra, consentendo alla squadra di Dilucia di riprendere un po’ il largo (13-18). Sul 15-20 dentro Arcieri per Valecce e sul 16-23 Diciolla: proprio Arcieri d’astuzia mette a terra il pallone del secondo cambio di campo. Il terzo set vede subito le ofantine scappare via grazie a Martinelli e capitan Puro, quest’ultima particolarmente incisiva in battuta (3-11). Il vantaggio corposo può consentire altre rotazioni, di nuovo Arcieri per Valecce (sul 6-14), a seguire Iungo per Puro (sul 9-17), Massafra per Novia (10-20) e nel finale De Salvo in seconda linea (12-22). Una infrazione delle padrone di casa consegna la vittoria piena, ottenuta con il minimo sforzo.

La Flv sale così a 25 punti, dimostrando capacità di concentrazione e saldo controllo, avendo sfruttato appieno la maggiore qualità a disposizione. Domenica prossima, al pala “Tatarella”, arriverà il fanalino di coda Maxima Volley, per chiudere al meglio un girone d’andata assolutamente positivo.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 7, Novia 14, Martinelli 19, Valecce 1, Lupi 3, Mansi 6, Arcieri 1, Diciolla, Iungo, Massafra, Di Schiena (L1), De Salvo (L2).