Cade l’Audace Cerignola in casa: 2-4 contro il Benevento

Ripartenze, fulminanti. Riscossa, dirompente. Del Benevento. Regali, difensivi. Reattività e lucidità, scarse. Del Cerignola. Si sintetizza così la brutta prestazione tra le mura amiche del Monterisi dell’undici di mister Raffaele, imbrigliato dalla formazione sannita, che, rifilando ben quattro gol ai padroni di casa, ha spento definitivamente le speranze degli ofantini di lottare fino alla fine per contendere all’Avellino la promozione diretta in serie B. La rinascita degli uomini di Auteri, che non assaporavano la gioia dei tre punti da oltre tre mesi, è stata costruita con un asfissiante pressing alto in particolar modo nella prima frazione di gioco, una attenta fase difensiva, fraseggi rapidi a creare appunto contropiede che si sono rivelati letali per una difesa del Cerignola in cui le assenze per squalifica di Visentin e Coccia e di Martinelli, acciaccato e presente in panchina solo per supportare la squadra, si sono sentite pesantemente.

In una serata contraddistinta da una pioggia battente e dall’avverarsi del vaticinio dell’immarcescibile sindaco del capoluogo sannita, Clemente Mastella («Fregheremo il Cerignola»), la formazione gialloblu è apparsa per larghi tratti del match lontana parente di quella che ha incantato per tutto il campionato. Il perché lo si è visto pochi minuti dopo l’inizio della partita, con il Benevento sceso in campo con una consapevolezza dei propri mezzi ben diversa da quella mostrata da molti mesi a questa parte. Streghe subito all’attacco e al 14esimo vicinissime al gol con una sciabolata da fuori area di Manconi. Preludio al vantaggio, avvenuto solo due minuti più tardi grazie a Pinato, con un tiro peraltro non irresistibile: una palla colpita dal limite dell’area di rigore che punisce Greco alla sua sinistra. Ospiti nulla affatto paghi del risultato e che sfiorano al 18’ il raddoppio con Lamesta, che per tutta la partita farà vedere i sorci verdi sulla fascia destra a Ligi e soci, e poi tre minuti più tardi con Lanini, altra spina nel fianco della retroguardia avversaria. Un Cerignola impreciso anche perché efficacemente imbrigliato nella costruzione della manovra dal Benevento, si scuote dalla mediocrità al 23’ con Russo e soprattutto con Volpe. La squadra di Raffaele sale di tono, ma il Benevento non abbassa certamente i suoi ritmi, pronto a colpire in rimessa e sempre pericoloso nelle sue ripartenze velocissime. Come al 33’, quando Lanini fa tremare il pubblico del Monterisi, che poi si esalta, finalmente, grazie alla imperiosa cavalcata sulla sinistra di Volpe, al 36esimo. L’esterno napoletano però non è fortunato nella conclusione perché a dire no al pareggio del Cerignola ci pensa il talentuoso portiere avversario Nunziante, peraltro pronto a moltiplicare i suoi sforzi ogni volta che incrocia il Cerignola. Migliore sorte avrebbe meritato, quattro minuti piu’ tardi, anche la staffilata di Tascone, terminata pochissimo sopra la traversa. Ma il Benevento è micidiale sulle ripartenze, e il secondo dispiacere per il Cerignola giunge poco prima dell’intervallo, al 43esiimo, quando Manconi, con un preciso rasoterra, fulmina Greco.

Il secondo tempo inizia senza cambi. E’ Capomaggio a cercare, con un tiro cross dalla sinistra, di beffare Nunziante, ma la promessa foggiana dice ancora di no. Raffaele capisce che c’è bisogno di forze fresche e senza indugio opta per un triplo cambio: Mc Jannet per Sainz-Maza, il ritrovato Cuppone per Russo e Achik per uno spento D’Andrea. E gli effetti si vedono, pedrchè il Cerignola appare subito più propositivo e convinto di riso9llevare le sorti della partita. Sensazione che si rafforza al 61esimo, quando l’ennesima prodezza di Capomaggio – che salterà la trasferta di Altamura perché, già diffidato, viene ammonito in questa serata calcisticamente e climaticamente più che uggiosa -, autore di un destro a giro che non lascia scampo a Nunziante.

Come spesso accade, proprio nel momento migliore, quello in cui si produce il massimo sforzo per rimettere a posto le cose, i padroni di casa vengono beffati. Questa volta, al 65esimo, è Lanini a segnare, ribattendo in rete la parata di Greco sul tiro di Lamesta, lasciato colpevolmente solo in area. In campo, nell’ultimo slot a disposizione di Raffaele., Nicolao e Bianchini rispettivamente per Volpe e Capomaggio che esce dal terreno di gioco dolorante alla testa dopo uno scontro con un avversario. E’ poi l’indiavolato Lamesta, al 71’, a costringere il Cerignola a recitare il de profundis, calando il poker del Benevento con un sinistro chirurgico dal limite dell’area di rigore, azione agevolata da una nuova colombina pasquale omaggio della retroguardia agli ospiti sanniti. La caparbia azione di Cuppone al 74’, che con la cooperazione di Salvemini mette a segno il gol del 2-4, rende leggermente meno pesante il passivo per la seconda in classifica e alimenta i rimpianti. Dove sarebbe ora il Cerignola se l’attaccante salentino fosse stato sempre a disposizione in questo campionato? E ciò amplifica ulteriormente i meriti di un Salvemini che, per molto tempo, ha fatto reparto praticamente da solo, prima che a gennaio tornassero nel Tavoliere elementi come Achik e D’Andrea.

Ora riposo e testa alla trasferta di Altamura che, a questo punto, sfumate le speranze di raggiungere l’Avellino al primo posto, si profila come un più che utile allenamento. Il secondo posto è ormai blindato. E ora bisognerà recuperare le energie necessarie a disputare una fase playoff all’altezza di un campionato meraviglioso come quello che ha visto protagonista il Cerignola.

Pasquale Carbone

Audace Cerignola-Benevento 2-4

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Romano, Gonnelli, Ligi; Russo (9′ st Cuppone), Tascone, Capomaggio (20′ st Nicolao), Sainz-Maza (9′ st Mc Jannet), Volpe (22′ st Bianchini); D’Andrea (9′ st Achik), Salvemini. A disp.: Fares, Saracco, Velasquez, Martinelli, Ianzano, Santarcangelo. All.: Raffaele

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Veltri (29′ st Oukhadda), Berra, Capellini, Simonetti; Prisco (45′ st Agazzi), Acampora (45’ st Starita); Lamesta, Pinato (24′ st Viviani), Manconi; Lanini (29′ st Perlingieri). A disp.: Lucatelli, Manfredini, Tosca, , Viscardi, Carfora, Borello. All.: Auteri

ARBITRO: Calzavara di Varese.

Ammoniti: 15’ Capomaggio, 19’ Simonetti, 30’ Capellini, 37’ Sainz-Maza, 38’ Romano, 80’ Viviani

Reti: 16′ Pinato, 42′ Manconi, 16′ st Capomaggio, 20′ st Lanini, 27′ st Lamesta, 30′ st Cuppone

Recupero: 2’; 6’.