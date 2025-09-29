Contattaci al 3286684015
    Cade un palo in viale Fratelli Rosselli

    CronacaEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Nel primo pomeriggio un palo della pubblica illuminazione è caduto in viale Fratelli Rosselli a Cerignola. Fortunatamente era andata via da pochi secondi una vettura lì parcheggiata e la strada era pressoché deserta. Circostanze, queste, che hanno evitato danni a persone e/o cose. Sono adesso in corso le azioni di rimozione del palo, che al momento occupa la carreggiata.

