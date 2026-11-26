I maglioni tornano nell’armadio o ne escono, le giornate si accorciano o si allungano, e sulle spalle compaiono quelle piccole scaglie bianche che nessuno vorrebbe vedere. La forfora ha un rapporto speciale con il cambio di stagione: è proprio nei mesi di transizione, in autunno e in primavera, che molte persone la vedono comparire o peggiorare. Capire perché succede è il primo passo per scegliere lo shampoo più adatto.

Che cos’è davvero la forfora

Il cuoio capelluto, come il resto della pelle, si rinnova di continuo: le cellule più superficiali si staccano in modo invisibile e vengono sostituite da cellule nuove. Quando questo ricambio accelera, le cellule si staccano in gruppi e diventano visibili sotto forma di scaglie. Tra i protagonisti di questo processo c’è un lievito che vive normalmente sulla cute e che, in determinate condizioni, si moltiplica più del solito, alterando l’equilibrio del cuoio capelluto. Esistono due forme principali. La forfora secca si presenta con scaglie piccole, bianche e leggere, che cadono facilmente sui vestiti. La forfora grassa ha scaglie più grandi e giallastre, che restano attaccate alla cute e ai capelli, spesso accompagnate da una cute che si unge in fretta. Entrambe possono dare una fastidiosa sensazione di prurito.

Perché il cambio di stagione la favorisce

Le transizioni stagionali mettono alla prova l’equilibrio del cuoio capelluto. In autunno arrivano il riscaldamento e l’aria secca degli ambienti chiusi, i cappelli e le sciarpe che riducono la traspirazione, la minore esposizione alla luce. In primavera cambiano temperatura e umidità, e la cute produce più sebo. A tutto questo si aggiunge spesso lo stress del rientro o dei ritmi che cambiano, che può influire sull’equilibrio della pelle e del cuoio capelluto.

Come scegliere lo shampoo

Il primo criterio è il tipo di forfora. Per quella secca servono formule delicate, che riequilibrano senza seccare ulteriormente la cute. Per quella grassa sono indicate formule purificanti, capaci di regolare l’eccesso di sebo. Se non si è certi di quale sia il proprio tipo, il farmacista può aiutare a capirlo. Il secondo criterio sono gli ingredienti. I prodotti con disolfuro di selenio sono tra i più utilizzati per contrastare la forfora e aiutano a riequilibrare la flora del cuoio capelluto. Le formule con piroctone olamina agiscono in modo simile, mentre i prodotti con acido salicilico aiutano a staccare delicatamente le scaglie, liberando la cute. Ingredienti lenitivi, come il pantenolo, contribuiscono ad attenuare la sensazione di prurito. Ogni formula ha le sue indicazioni d’uso: se non sai ancora quale scegliere tra gli shampoo per la forfora secca e quelli per la forfora grassa, scopri di più sui prodotti specifici e confronta con calma le diverse proposte prima di decidere.

Come usarlo per ottenere risultati

Lo shampoo antiforfora va massaggiato sulla cute con i polpastrelli e lasciato in posa per il tempo indicato sulla confezione, di solito qualche minuto, per permettere agli ingredienti di agire. Poi si risciacqua con acqua tiepida, mai troppo calda, che stimolerebbe ulteriormente la produzione di sebo e seccherebbe la cute. Nelle prime settimane conviene seguire con regolarità la frequenza consigliata. Quando la situazione migliora, molti prodotti possono essere alternati a uno shampoo delicato, mantenendo un utilizzo periodico che aiuta a contrastare la ricomparsa delle scaglie.

Le abitudini che aiutano

Anche alcuni gesti quotidiani fanno la differenza. Asciugare bene la cute, senza lasciarla umida a lungo sotto cappelli e cuffie. Lavare regolarmente spazzole, pettini e federe. Evitare di grattare il cuoio capelluto, anche quando c’è una sensazione di prurito. Limitare i prodotti di styling pesanti, che possono accumularsi alla radice. E, per quanto possibile, concedersi riposo e momenti di pausa, perché anche la cute risente dei periodi più intensi. Il cambio di stagione non deve diventare sinonimo di spalle innevate. Con lo shampoo adatto e qualche attenzione in più, il cuoio capelluto ritrova il suo equilibrio, e i maglioni scuri possono tornare a essere indossati senza pensieri.