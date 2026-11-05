Campagna vaccinale 2026-2027, anche le farmacie aderiscono al programma di immunizzazione

Prosegue la campagna vaccinale 2026-2027 di ASL Foggia, che punta a favorire l’accesso alle vaccinazioni e a rafforzare la protezione della popolazione dalle principali patologie prevenibili attraverso l’immunizzazione. L’obiettivo è tutelare la salute pubblica, focalizzando l’attenzione sulle categorie più vulnerabili e promuovendo la cultura della prevenzione.

RETE TERRITORIALE ESTESA E ACCESSIBILE

Grazie all’accordo regionale siglato tra Regione Puglia, Federfarma Puglia, Assofarm e Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti, la Capitanata potenzia i propri punti di accesso sanitari. I cittadini della provincia possono richiedere la somministrazione gratuita del vaccino antinfluenzale e di altre profilassi non solo presso gli uffici vaccinali di ASL Foggia, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ma anche all’interno delle farmacie territoriali che hanno aderito al protocollo. Le attività di approvvigionamento, gestione logistica e distribuzione delle dosi sul territorio sono coordinate in costante sinergia dall’Hub Farmaceutico e dal Dipartimento di Prevenzione di ASL Foggia.

OFFERTA VACCINALE DISPONIBILE IN FARMACIA

La collaborazione con i presidi farmaceutici di prossimità permette di offrire specifici percorsi di immunizzazione gratuiti, suddivisi per fasce d’età:

Vaccinazione antinfluenzale: destinata ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 79 anni.

Vaccinazione antipneumococcica: riservata alla fascia anagrafica tra i 64 e i 74 anni.

Vaccinazione anti Herpes Zoster (Fuoco di Sant’Antonio): rivolta ai soggetti di età superiore ai 65 anni.

Un ulteriore strumento per rendere i servizi sanitari più accessibili, strutturati e vicini ai bisogni dei cittadini, valorizzando il ruolo delle farmacie come veri e propri presidi territoriali di prossimità.

RETE TERRITORIALE AL SERVIZIO DELLA PREVENZIONE

L’intesa tra ASL Foggia, istituzioni regionali e rappresentanze dei farmacisti contribuisce a consolidare la rete della prevenzione nella provincia. L’alleanza e la cooperazione tra i servizi sanitari aziendali, i medici di medicina generale, i pediatri e le farmacie rimangono elementi imprescindibili per raggiungere capillarmente tutta la popolazione e promuovere una sempre maggiore adesione alle campagne vaccinali. A Cerignola, il servizio sarà possibile presso i seguenti esercizi:

* De Sortis Rossella – Via Ragusa, 3

* Farmacie Santa Rita – Via V. Veneto, 49

* Macchiarulo Giacomo – Via Mascagni, 7.