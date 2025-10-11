Caparra versata ma auto mai consegnata: truffa sui social operata da persone di Cerignola

«Buongiorno, sono stato truffato da un commerciante o presunto tale (partita iva attiva) che propone auto sul portale market Place di Facebook: simula la presenza di un altro acquirente interessato e richiede un bonifico istantaneo di 1000 euro, per poi rimandare all’infinito la consegna dell’auto (intestata a un’altra persona) e restituzione di quanto incassato. Il bonifico lo fa accreditare su una carta del figlio, 20enne, risultato incensurato». Inizia così il racconto di un uomo, che attraverso una sorta di lettera aperta inviata in redazione, spiega il raggiro di cui è stato vittima, con i truffatori secondo la ricostruzione residenti proprio a Cerignola.

«Ovviamente ho sporto querela alle autorità nei suoi confronti e verso il figlio per truffa. Ho scoperto così non solo che questa pratica dura da un po’, ma continua ad avere auto in vendita e continua a truffare ignari utenti. Per evitare ulteriori attività illecite e informare, vi chiedo di dare risalto a questa pratica fraudolenta ormai consolidata, al fine di informare e offrire un giusto servizio di prevenzione», conclude chi ha subito il tranello. Ora non resta che attendere l’evoluzione della vicenda e le indagini degli inquirenti, i quali cercheranno di arrivare ai responsabili di una pratica fraudolenta che pare essere ormai consolidata e diffusa, specie sui gruppi social o canali di messaggistica.