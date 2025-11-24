Capelli, benessere e autostima: a Cerignola la II^ edizione di Hair Solution Clinic

Dopo il grande riscontro dello scorso anno, torna in città l’atteso evento dedicato alla salute dei capelli: “Hair Solution Clinic-II Edizione”, in programma domenica 30 novembre presso Palazzo Fornari (Ex-Opera). L’iniziativa, promossa da Marcello Raffaeli, referente italiano di Hair Solution Clinic, porta nuovamente a Cerignola un team di medici internazionali specializzati nelle tecniche più avanzate di trapianto di capelli e nei trattamenti rigenerativi del cuoio capelluto. Durante l’intera giornata sarà possibile richiedere una consulenza gratuita e personalizzata, utile per comprendere il proprio livello di diradamento, valutare le soluzioni più adatte e scoprire le nuove metodiche che oggi permettono interventi minimamente invasivi, rapidi e con risultati estremamente naturali.

La clinica di Tirana è infatti oggi considerata una delle realtà più avanzate nel settore grazie all’utilizzo di metodiche di ultima generazione come la DHI PRO (Direct Hair Implantation), eseguita con implanter pen per garantire un innesto preciso, naturale e con tempi di recupero estremamente rapidi. Accanto alla DHI, vengono utilizzati protocolli come FUE e Sapphire FUE, oltre a trattamenti di supporto quali PRP, mesoterapia e terapie rigenerative con cellule per migliorare densità, ricrescita e qualità del follicolo. Queste tecniche, che combinano minima invasività ed elevata resa estetica, hanno rivoluzionato il modo di affrontare l’alopecia e il diradamento, permettendo risultati armoniosi e personalizzati su ogni paziente. Uno degli elementi più apprezzati dell’intero percorso e valore aggiunto per il nostro territorio è la possibilità di effettuare il post-operatorio direttamente in Puglia, a Cerignola, sotto la guida di Marcello Raffaeli. Il paziente, dopo l’intervento in clinica, può infatti contare su un follow-up attento, costante e professionale, senza la necessità di trasferte ripetute all’estero. Controlli, medicazioni, monitoraggio e supporto vengono gestiti localmente, garantendo un accompagnamento completo e un punto di riferimento reale durante tutte le fasi della ricrescita. Per molte persone questo rappresenta un vantaggio determinante: un percorso internazionale ma con la sicurezza di avere un professionista di fiducia vicino casa.

L’evento rappresenta un’opportunità importante per chi convive con il disagio estetico causato dalla perdita di capelli o da problematiche del cuoio capelluto, offrendo informazioni dirette e un confronto immediato con professionisti altamente specializzati. “Negli ultimi anni il trapianto di capelli è uscito dal tabù ed è diventato un percorso di benessere accessibile a tutti – commenta l’organizzatore Marcello Raffaeli -. Non si tratta solo di estetica: quando una persona si rivede allo specchio e si riconosce, ritrova sicurezza, energia, voglia di mettersi in gioco. Oggi le tecniche sono talmente evolute da rendere tutto più semplice, naturale e soprattutto alla portata di chi desidera stare meglio con sé stesso. Questo evento nasce proprio per dare alle persone la possibilità di informarsi, capire e immaginarsi di nuovo bene nella propria pelle”. La partecipazione all’evento e la consulenza dei medici in loco sono gratuite ma la prenotazione è obbligatoria (WhatsApp: 379 240 7930).