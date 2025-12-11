CapitaNatale 2025: “Laudato sì, per fratello futuro”, l’iniziativa della Provincia di Foggia

La Provincia di Foggia presenta il programma di 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓-“𝐋𝐚𝐮𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐢’, 𝐩𝐞𝐫 𝐟𝐫𝐚𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨”, un percorso culturale diffuso che intreccia arte, musica, teatro, letteratura e creatività giovanile, trasformando il periodo natalizio in un’occasione di condivisione e riscoperta del patrimonio spirituale e artistico della Capitanata. L’edizione di quest’anno prenderà ufficialmente il via il 𝟏𝟓 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, alle ore 17.00, nella storica Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, con un’inaugurazione che vede protagonisti gli studenti degli istituti della provincia. Le loro creazioni rappresentano il segno di un percorso educativo che ha permesso loro di interpretare, attraverso linguaggi contemporanei, i temi del Cantico delle Creature e l’attualità dei messaggi francescani.

Gli studenti del 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐨 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 “𝐙𝐢𝐧𝐠𝐚𝐫𝐞𝐥𝐥𝐢-𝐒𝐚𝐜𝐫𝐨 𝐂𝐮𝐨𝐫𝐞” 𝐝𝐢 𝐂𝐞𝐫𝐢𝐠𝐧𝐨𝐥𝐚 e dell’𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 “𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐨𝐧𝐞” 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐢𝐧 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐬 hanno realizzato opere pittoriche e installazioni ispirate alla luce, alla natura e al rapporto armonioso tra uomo e creato. L’𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 “𝐄𝐢𝐧𝐚𝐮𝐝𝐢” 𝐝𝐢 𝐅𝐨𝐠𝐠𝐢𝐚 ha curato l’immagine grafica dell’intera edizione, oltre a proporre un percorso enogastronomico conclusivo dedicato ai sapori della tradizione ed infine la prof.ssa Celeste Gualano del 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐨 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 “𝐑𝐨𝐧𝐜𝐚𝐥𝐥𝐢” 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 ha invece realizzato installazioni concettuali che reinterpretano la semplicità francescana attraverso forme essenziali e materiali simbolici. L’inaugurazione sarà dunque un momento di restituzione pubblica del lavoro svolto dagli studenti e dai loro docenti, un racconto corale che sottolinea il valore educativo della cultura e il ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di un futuro più consapevole. Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo del calendario figura quello del 𝟏𝟕 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, quando il Teatro del Fuoco accoglierà il celebre musical “𝐅𝐨𝐫𝐳𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐢𝐭𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐭𝐞”, uno spettacolo che da oltre quarant’anni emoziona il pubblico italiano. La prima rappresentazione, alle ore 17.00, sarà riservata agli studenti degli istituti della Capitanata, mentre la replica delle ore 21.00 sarà aperta al pubblico e avrà un’importante finalità solidale, poiché 𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐬𝐬𝐨 𝐬𝐚𝐫𝐚̀ 𝐝𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐞𝐧𝐳𝐚.

Il Presidente della Provincia, 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐍𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞𝐭𝐭𝐢, evidenzia il valore dell’iniziativa: “L’arrivo a Foggia di un musical così significativo rappresenta un’opportunità preziosa per la nostra comunità. Abbiamo voluto dedicare la prima rappresentazione agli studenti, affinché possano vivere da vicino un’esperienza artistica capace di trasmettere messaggi senza tempo. La replica serale, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza, conferma l’impegno della Provincia nel sostenere iniziative che uniscono cultura e solidarietà. Siamo certi che il pubblico saprà accogliere con entusiasmo questa proposta”. Da oggi sarà inoltre attivo il botteghino del Teatro del Fuoco, aperto ogni giorno dalle ore 17.00. Il percorso natalizio proseguirà il 𝟏𝟗 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, alle ore 19.00, con il tradizionale Concerto di Natale, che vedrà protagonista l’𝐎𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐒𝐢𝐧𝐟𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐘𝐨𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 “𝐔. 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧𝐨”, diretta dal Maestro Andrea Palmacci insieme ai solisti 𝐋𝐮𝐢𝐠𝐢 𝐃𝐞 𝐋𝐮𝐜𝐚 e 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐃𝐞𝐥 𝐕𝐞𝐜𝐜𝐡𝐢𝐨. Il repertorio offrirà un viaggio musicale tra le atmosfere classiche e natalizie di Ortolani, Adam, Haendel e Tchaikovsky.

Accanto ai grandi eventi, CapitaNatale propone anche appuntamenti culturali in collaborazione con la Biblioteca Provinciale “La Magna Capitana” e la Galleria d’Arte Moderna. Il 𝟏𝟐 𝐞 𝟏𝟓 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, alle 9.30, la Galleria di Palazzo Dogana ospiterà letture sceniche e musicali tratte dal libro “Laudato si’” di Chiara Frugoni, dedicate ai bambini tra i 6 e i 10 anni. Il 𝟐𝟗 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, alle 17.00, la Sala della Ruota accoglierà invece l’incontro di guida all’ascolto “𝐋𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀: 𝐒𝐚𝐧 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨, 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐞 𝐥’𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐨𝐞𝐯𝐨”. CapitaNatale 2025 si configura come un vero mosaico culturale costruito grazie alla collaborazione tra scuole, istituzioni culturali, artisti, associazioni ed enti del territorio. Una proposta che intende promuovere un Natale all’insegna della bellezza, della partecipazione e della solidarietà, valorizzando la ricchezza culturale della Capitanata e il contributo delle nuove generazioni nella costruzione di un futuro più armonioso.