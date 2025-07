Capomaggio alla Salernitana, dopo tre anni finisce il legame con il Cerignola

Era arrivato in punta di piedi nell’estate 2022, pur in forza di una stagione eccellente in serie D con il Fasano: l’Audace Cerignola si preparava al primo anno fra i professionisti al ritorno in C dopo 85 anni, tutto sembrava nuovo e denso di curiosità. Galo Capomaggio però ha impiegato poco per prendersi la scena fra i gialloblù, imponendosi non soltanto per le sue qualità tecniche, ma anche morali. Nella stagione 2022/23 appunto, mister Michele Pazienza ne valorizza ulteriormente le caratteristiche, facendogli scoprire di poter giocare in un altro ruolo, non solo nel suo specifico di mediano. Da centrale difensivo diventerà un pilastro, servendosi del suo senso della posizione, della sua struttura fisica e dell’intelligenza tattica. Un calciatore difficile da trovare in circolazione: quando riportato nel suo posto a centrocampo, l’argentino si è segnalato per vigore, qualità nell’impostazione e pericolosità in zona gol, oltre alla già evidenziata duttilità. Nell’ultima stagione sono condensati i numeri del valore di Capomaggio: 34 partite con 7 reti, un sogno serie B cullato sino alla semifinale playoff.

Ieri sera è diventato ufficiale il suo passaggio alla Salernitana, dove ritroverà mister Giuseppe Raffaele: i granata hanno pagato la clausola di 350mila euro e conteranno anche su di lui alla ricerca di una pronta risalita in cadetteria. Capomaggio archivia la sua parentesi ofantina con un totale di 102 apparizioni, 13 gol e 3 assist, in tutte le competizioni. Il rapporto fra Galo e la piazza cerignolana è stato viscerale: un amore ricambiato, nato quasi all’istante incarnando le peculiarità della grinta, della volontà di emergere, del non mollare mai. La tifoseria e tutto l’ambiente si sono stretti particolarmente a lui quando il calciatore ha subito un grave lutto familiare, con la scomparsa della madre, riservando affetto e vicinanza particolari.

L’ambizione è naturale nello sport e nel calcio, sia il giocatore di La Plata che l’Audace sono cresciuti di pari passo: ora per Capomaggio una nuova sfida, per il Cerignola altrettanto. Le belle pagine scritte restano, per un rapporto ora concluso ma che, probabilmente, non si interromperà mai per le emozioni e i sentimenti vissuti.