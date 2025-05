Capomaggio ha raggiunto le 100 presenze con il Cerignola e rilancia la sfida

Nella sfida contro il Latina, che ha chiuso la regular season del Cerignola, importante traguardo tagliato da Galo Capomaggio, giunto a quota 100 presenza in maglia gialloblù. Il ds Elio Di Toro lo ha prelevato dal Fasano nell’estate del 2022 e fu uno degli acquisti in vista del primo, storico campionato dell’Audace fra i professionisti. Il mediano arrivava in punta di piedi, sulla scorta però di una ottima annata con i biancazzurri: 34 presenze, otto gol e sette assist, non male per un elemento posizionato nella zona nevralgica sul campo. La sua presenza si è fatta subito notare, poi l’allora tecnico degli ofantini Michele Pazienza ebbe l’intuizione di schierarlo difensore centrale a causa di assenze multiple nel reparto: anche in quel caso, l’argentino ha dimostrato valore e duttilità, che in quell’estate già suscitarono l’interesse di squadre di categoria superiore. Il resto è storia nota: fisico da corazziere ma dotato di eccellente tecnica, visione di gioco e pericolosità negli ultimi venti metri fanno di Capomaggio uno dei pilastri irrinunciabili del gruppo di mister Raffaele.

Il centrocampista di La Plata ha celebrato la ricorrenza con un post sul profilo Instagram personale: «Cento partite con la maglia dell’Audace Cerignola. Un obiettivo personale raggiunto, ora prepariamoci all’obiettivo più grande: i playoff». Una annata straordinaria ed eccezionale per le ‘cicogne’, cui ha personalmente e indubbiamente contribuito, attraverso 31 gettoni, sette gol e due assist. Diversi addetti ai lavori infatti si sono chiesti come mai Capomaggio sia ancora a duellare aspramente in terza serie, visto il tenore delle sue prestazioni: anche con i laziali infatti, è risultato essere fra i migliori in campo. Scorza dura, senso di appartenenza e la voglia di centrare un sogno con una maglia che ha sempre sentito sua, in un ambiente reputato come casa non facendogli mancare nulla e stringendosi al suo fianco, quando ha perso prematuramente la madre lo scorso anno. Una riconoscenza che il numero cinque dell’Audace vuole portare alla sublimazione, cercando di conquistare qualcosa che dalle parti del Tavoliere non si è mai visto.

Dopo aver battagliato a lungo per la promozione diretta, il Cerignola ha in mente di giocarsi tutte le carte per prevalere negli spareggi. Capomaggio sarà lì e rilancia le ambizioni del team del presidente Grieco: «Sappiamo sarà difficile, ma il nostro torneo ha dimostrato che possiamo giocarcela con tutti. C’è una forte consapevolezza nei nostri mezzi, ci proveremo fino alla fine». (tratto da l’edicola)