Carcere di Foggia, due arresti per un tentativo di lancio di droga e cellulari

Due uomini della provincia di Bari sono stati arrestati dalla Polizia Penitenziaria dopo un tentativo di introdurre droga e telefoni cellulari nel carcere di Foggia. L’intervento è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 4 settembre. Secondo quanto si apprende, i due avrebbero provato a far arrivare quattro pacchi all’interno dell’istituto attraverso il lancio dall’esterno, oltre il muro di cinta. Uno sarebbe rimasto in auto nei pressi del carcere, mentre l’altro avrebbe raggiunto un terreno adiacente con un borsello nero. Nel borsello gli agenti avrebbero trovato circa 200 grammi di sostanza stupefacente, divisi in quattro involucri, oltre a sette smartphone, sei caricabatterie e cinque cavi USB. Il materiale è stato sequestrato.

Sono in corso accertamenti per individuare i detenuti ai quali sarebbero stati destinati la droga e i dispositivi di comunicazione. Gli arresti e le circostanze contestate dovranno essere valutati nelle sedi competenti. L’episodio arriva a circa una settimana da un altro tentativo segnalato all’esterno del carcere foggiano. In quel caso, due uomini provenienti da Cerignola erano stati denunciati a piede libero dopo essere stati intercettati mentre avrebbero cercato di introdurre telefoni cellulari con modalità analoghe.