Carmine Cretella rinnova sino al 2029 con l’Audace Cerignola

La S.S. Audace Cerignola comunica di aver raggiunto l’accordo con Carmine Cretella per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Il centrocampista classe 2002 continuerà a vestire la maglia gialloazzurra per le prossime tre stagioni, proseguendo l’ottima annata passata. Con la maglia dell’Audace, Carmine Cretella ha collezionato 43 presenze, una rete e tre assist in tutte le competizioni. La società augura a Carmine buon lavoro per il prosieguo della sua carriera con l’Audace Cerignola.