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Carmine Cretella rinnova sino al 2029 con l’Audace Cerignola

Il centrocampista resterà in gialloblù per altre tre stagioni

Redazione
By Redazione
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La S.S. Audace Cerignola comunica di aver raggiunto l’accordo con Carmine Cretella per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Il centrocampista classe 2002 continuerà a vestire la maglia gialloazzurra per le prossime tre stagioni, proseguendo l’ottima annata passata. Con la maglia dell’Audace, Carmine Cretella ha collezionato 43 presenze, una rete e tre assist in tutte le competizioni. La società augura a Carmine buon lavoro per il prosieguo della sua carriera con l’Audace Cerignola.

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