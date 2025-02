Carnevale a Torre Alemanna tra colori, risate e la fantamaschera

Arlecchino, Pulcinella, l’Uomo Ragno, Zorro, Harry Potter, Peter Pan. E poi pirati, principesse, pompieri, cavalieri, supereroi e tante altre maschere tutte pronte a colorare e portare la loro energia a Torre Alemanna, Borgo Libertà (Cerignola), per vivere “Carnevale insieme a noi”. Paillettes, tulle e lustrini si mescoleranno in un vortice di creatività, dando vita alle idee di tutti i piccoli partecipanti all’iniziativa in programma sabato 1 marzo 2025, a partire dalle ore 17.00, dedicate a bambini e bambine dai 5 ai 12 anni, che potranno fare anche una gustosa merenda. Un evento in cui sarà possibile progettare e realizzare insieme la fantamaschera, su misura e con stili e materiali differenti. Tutti i partecipanti possono indossare il loro costume di carnevale preferito e tra un momento e l’altro, guidati dalle animatrici, ascolteranno filastrocche e scopriranno le maschere tipiche di ogni regione.

La festa colorata, quindi, diventa anche un’occasione per viaggiare indietro nel tempo, per entrare e uscire lungo i misteriosi corridoi dell’unica masseria fortificata appartenuta all’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente in tutto il Mediterraneo. Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, Torre Alemanna oggi è sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo, dove è possibile visitare i reperti conservati, conoscere la bellezza dei graffiti nelle varie stanze, visitare il coro dell’antica chiesa, ed esplorare la Torre da cui è possibile gustare un bellissimo paesaggio. A promuovere l’iniziativa è la cooperativa sociale Frequenze, che gestisce il sito di proprietà del Comune di Cerignola. Per info e contatti: torrealemanna@reteoltre.it – 333.5444997.